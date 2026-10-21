Vols Algérie-France : les dates de mobilisation à surveiller

Des mobilisations sont annoncées en France les samedis 24 et 31 octobre, puis une journée de grève le jeudi 5 novembre. Ces dates tombent en pleine période de départs et de retours de la Toussaint. Voici le calendrier à retenir et les réflexes pour rejoindre l’aéroport sans stress.

Manifestations et grève en France : les dates du 22 octobre au 5 novembre 2026

Plusieurs appels à la mobilisation se succèdent dans les prochains jours, selon des médias français. Une coordination de gilets jaunes a annoncé lundi 19 octobre un « acte II » le samedi 24 octobre. Elle prévoit de nouvelles actions le samedi 31 octobre.

Le jeudi 5 novembre, cinq syndicats appellent à une journée de grève et de manifestations dans toute la France. Il s’agit de la CFDT, de la CGT, de FO, de l’Unsa et de la FSU. Une coordination lycéenne appelle de son côté à manifester le jeudi 22 et le samedi 24 octobre.

Ces appels interviennent après la mobilisation du 17 octobre, marquée par des violences dans plusieurs villes françaises. Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a demandé aux préfets d’interdire les manifestations de nature à troubler l’ordre public le 24 octobre. Il les invite aussi à prendre des arrêtés interdisant les rassemblements autour des lieux visés par les violences, et évoque de possibles couvre-feux partiels et ciblés.

Le gouvernement promet un dispositif policier « massif » pour cette journée, avec le renfort des militaires de l’opération Sentinelle. Les rassemblements effectifs dépendront donc aussi des décisions préfectorales. Les organisateurs peuvent par ailleurs modifier leur calendrier d’ici là.

Jeudi 22 octobre : manifestations lycéennes annoncées.

manifestations lycéennes annoncées. Samedi 24 octobre : « acte II » de la coordination et manifestations lycéennes.

« acte II » de la coordination et manifestations lycéennes. Samedi 31 octobre : nouvelles actions de la coordination.

nouvelles actions de la coordination. Jeudi 5 novembre : grève et manifestations à l’appel de l’intersyndicale.

Vacances de la Toussaint : quels risques de perturbations pour les vols France–Algérie ?

Les samedis 24 et 31 octobre comptent parmi les jours les plus chargés des vacances de la Toussaint. De nombreux Algériens de France partent ou reviennent ces jours-là vers Alger, Oran ou Constantine. Des rassemblements ou des blocages pourraient ralentir les routes d’accès aux aéroports.

Les transports en commun desservant Roissy et Orly pourraient aussi connaître des perturbations, notamment le 5 novembre. La loi impose aux transporteurs d’informer les voyageurs au plus tard 24 heures avant une perturbation prévisible. Les prévisions de la RATP et de la SNCF paraissent donc à la veille de chaque journée de mobilisation.

En cas de grève dans le secteur aérien, la DGAC peut demander aux compagnies de réduire leurs programmes de vols. Les passagers concernés sont alors prévenus par leur compagnie. Il est recommandé de consulter les informations officielles des transporteurs et de sa compagnie avant de partir, afin d’éviter toute confusion.

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Voyage vers l’Algérie : comment éviter les retards les jours de manifestation ?

La première précaution consiste à prévoir une marge horaire plus large que d’habitude. Une heure supplémentaire peut suffire à absorber un ralentissement sur la route ou un train supprimé. Cette marge s’impose surtout les samedis 24 et 31 octobre, déjà chargés par les départs en vacances.

L’enregistrement en ligne permet aussi de gagner un temps précieux à l’aéroport. Il suffit de télécharger sa carte d’embarquement sur son téléphone ou de l’imprimer à l’avance. Voyager léger réduit en outre l’attente au dépôt des bagages.

Il faut enfin suivre l’état du trafic la veille et le matin même du départ. Les sites de Paris Aéroport, de la RATP et de Transilien SNCF diffusent des informations en temps réel. Les alertes SMS ou courriel des compagnies, comme Air Algérie, Air France, Transavia ou ASL Airlines, signalent aussi tout changement d’horaire.

Aéroports de Roissy et Orly : quelles alternatives en cas de blocages ?

Pour rejoindre Roissy-Charles-de-Gaulle, le RER B reste l’option la plus utilisée. En cas de perturbation, le RoissyBus, les bus de nuit, le taxi ou le VTC offrent des alternatives. Il faut toutefois anticiper un trafic routier plus dense que d’habitude.

L’aéroport d’Orly dispose de plusieurs accès en transports en commun. La ligne 14 du métro le relie au centre de Paris depuis 2024, en complément d’Orlyval, d’Orlybus et du tramway T7. Ces options permettent de contourner plus facilement un axe routier bloqué.

Les voyageurs qui partent de Lyon, Marseille, Toulouse, Lille ou Nice doivent suivre les informations de leur aéroport et de leur réseau local. Les conditions de circulation peuvent changer d’heure en heure les jours de mobilisation. Mieux vaut vérifier les informations officielles juste avant de quitter son domicile.

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Vol France–Algérie annulé ou retardé : quels sont les droits des passagers ?

Un passager qui manque son vol à cause d’un embouteillage ne peut pas se retourner contre la compagnie. Le trajet vers l’aéroport relève en effet de sa propre responsabilité. D’où l’importance d’anticiper les jours de mobilisation.

Si la compagnie annule ou retarde le vol, le passager dispose en revanche de droits précis. Il doit alors contacter le service client et conserver tous ses justificatifs. Notre article sur les droits des passagers aériens détaille les indemnisations possibles.

Ces vacances voient de nombreux voyageurs emporter des cadeaux ou de l’argent pour la famille. Pensez aussi aux règles de déclaration des sommes en douane, en France comme en Algérie. L’Algérie reste en effet l’une des destinations les plus réservées depuis la France.