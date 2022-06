Vols Algérie – France : comment dénicher des billets pas chers ?

Après la reprise du secteur aérien, beaucoup d’Algériens désirent faire leur entrer au pays pour visiter leurs proches ou bien y passer les vacances, mais face à la flambée des prix des billets entre la France et l’Algérie, notre diaspora se retrouve à plusieurs reprises

Voyager tout en économisant les dépenses

Les amateurs de voyages utilisent pas mal de techniques pour limiter au maximum les frais de transport aériens durant la planification de leurs séjours à travers le monde, et en appliquant ces techniques ils arrivent parfois à économiser des centaines d’euros, très précieuses pour le reste de leurs voyages, en voici quelques-unes :

Réserver en avance. Ça pourrait paraitre évident, mais c’est la règle de base à ne pas oublier pour pouvoir trouver un billet pas cher. On estime en moyenne qu’il faut réserver 30 semaines avant le jour du départ pour avoir le meilleur prix possible.

Être flexible au niveau des dates. Par exemple chercher une date de départ de Paris à Alger du 10 au 15 du mois, contrairement au 12 précisément.

Rechercher les prix en navigation privée : En effet, certaines compagnies et sites utilisent l’IP tracking, qui est un algorithme qui va faire en sorte d’augmenter le prix des billets à chaque fois que vous faites la même recherche de vols durant la même journée et les jours qui suivent, cela dans le but de vous inciter à acheter le billet en vous faisant croire que si vous n’achetez pas rapidement le prix des billets augmentera encore.

Si vous êtes étudiant, vous pouvez profiter de réductions sur le prix des billets, en effet il existe des agences de voyages comme Stade Travel qui propose des tarifs réduits sur le prix des billets spécialement pour les étudiants.

Voyager hors saison. Faire un trip en basse saison quand la surcharge des voyageurs sur les compagnies aérienne et agences de voyages est réduite vous permet ainsi de dénicher un billet à tarif réduit par rapport à la saison estivale ou la plupart des Algériens planifient de voyager au pays

Accumuler les miles chez les compagnies aériennes. Des compagnies proposent une sorte de programme de fidélité, c’est-à-dire que si vous voyagez souvent avec la même compagnie, celle-ci vous offre des réductions sur les billets d’avion.

Un autre moyen de payer moins cher son billet d’avion est de rentabiliser son voyage, cela en allant par exemple sur les blogs où vous pouvez trouver des annonces de gens vous demandant de leur transporter des colis à partir du point de votre départ jusqu’à votre destination. Tout cela étant sécurisé et en gagnant une rétribution financière.