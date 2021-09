Vols Algérie – France : ASL Airlines dévoile son programme

Reprenant ses activités, la compagnie aérienne française ASL Airlines annonce son programme de vols entre les deux pays, l’Algérie et la France en l’occurrence, et ce, suite à l’autorisation donnée par les autorités Algériennes, le 28 août dernier, portant sur le renforcement des liaisons aériennes au départ de la France, lit-on dans un communiqué parvenu à notre rédaction.

En effet, la même source indique que ladite compagnie va assurer, à compter du 09 septembre, la desserte d’Alger au départ de Paris cinq fois par jour, en ligne régulière. Concernant le départ de Lyon et de Lille, ASL Airlines assurera la desserte une fois par semaine.

« Les réservations de vols en Algérie sont gérées par le représentant commercial de la compagnie, Soleil Voyages. Celui-ci a mis à disposition tous ses points de ventes sur l’ensemble du territoire », précise le communiqué.

Les vols allers-retours opérés par ASL Airlines

Les vols opérés de et vers Alger et Paris sont programmés les jours suivants : mardi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, tandis que les heures de départs et d’arrivées seront comme suit : départ de Paris-CDG à 08h00 – arrivée à Alger à 09h20 ; départ d’Alger à 10h20 – arrivée à Paris-CDG à 13h40.

Pour les vols opérés de et vers Lyon, Alger et Paris, ils sont programmés en une seule journée, qui est le jeudi. L’heure de départ de Lyon sera à 08h00 – arrivée à Alger à 15h50. Et pour l’heure de départ d’Alger, elle est prévue à 16h50 – arrivée à Lyon à 19h40.

Ainsi, les vols programmés à partir le 07 octobre par ladite compagnie de et vers Lille, Alger et Lyon sont opérés chaque jeudi, pour un départ à 14h20 de Lille et une arrivée à 15h50 à Alger ; départ à 09h50 d’Alger et une arrivée à 13h20 à Lille.

« En plus de ce programme, ASL Airlines France continuera ses vols de retour de l’Algérie vers la France, depuis Alger, Bejaia et Annaba vers Paris, et depuis Alger vers Lyon, » ajoute la même source.