Vols Algérie–France : ASL Airlines annonce un programme été 2026 renforcé

ASL Airlines France annonce un important renforcement de son programme de vols entre l’Algérie et la France pour l’été 2026. En période de pointe, la compagnie proposera plus de 50 vols hebdomadaires vers la France, dont jusqu’à 37 vols par semaine au départ d’Alger, afin de proposer à ses clients un large choix d’options de voyage pendant la haute saison. Ces vols jouent un rôle essentiel dans la connectivité entre les deux pays, facilitant les échanges commerciaux, les visites familiales et les voyages d’affaires.

Une année 2025 marquée par une forte croissance

L’année 2025 a été particulièrement positive pour ASL Airlines France. La compagnie a transporté 458 800 passagers, enregistrant une croissance de 15 % sur son réseau régulier, essentiellement portée par ses liaisons entre la France et l’Algérie. Cette performance illustre l’adéquation entre l’offre proposée et les besoins réels du marché algérien.

Avec une présence continue et croissante sur le marché algérien depuis 2017, ASL Airlines France est aujourd’hui l’une des compagnies qui dessert le plus grand nombre d’aéroports en Algérie au départ de France. Grâce à son partenariat avec Soleil Voyages et un large réseau d’agences locales, la compagnie dispose également du plus grand nombre de points de vente en Algérie parmi les compagnies françaises opérant sur ce marché.

Sur son site www.aslairlines.dz, ASL Airlines France offre à tous ses clients en Algérie la possibilité de régler leurs billets d’avion en ligne, en dinars, avec une carte bancaire algérienne.

Des liaisons reconduites et un maillage territorial élargi

Pour l’été 2026, ASL Airlines France reconduit les lignes ouvertes en 2025, notamment :

Alger – Orly

Alger – Clermont-Ferrand

Béjaïa – Saint-Étienne

Le programme prévoit la liaison de 7 villes algériennes à 8 villes françaises, renforçant ainsi l’accessibilité régionale des deux côtés de la Méditerranée.

Au départ d’Alger, les vols desserviront Paris-CDG, Paris-Orly, Lyon, Lille, Mulhouse et Clermont-Ferrand.

Depuis Béjaïa, des liaisons seront assurées vers Paris-CDG, Lille et Saint-Étienne. D’autres villes algériennes comme Annaba, Oran, Tlemcen, Constantine et Sétif bénéficieront également de connexions vers plusieurs régions françaises.

« Pour ce programme été, nous consolidons notre offre entre l’Algérie et la France, en reliant 7 villes algériennes à 8 villes françaises afin de faciliter les déplacements de nos passagers dans les meilleures conditions », souligne Bruno Besnehard, directeur commercial d’ASL Airlines France.

Réservation des vols

Les réservations sont ouvertes sur les sites de la compagnie www.aslairlines.fr et www.aslairlines.dz ainsi qu’en agence de voyages. ASL Airlines précise que son offre « Mini », proposant les plus bas tarifs, est uniquement disponible sur ses sites internet et auprès de ses points de vente directs.

À propos d’ASL Airlines France

ASL Airlines France est une compagnie aérienne française qui effectue des vols passagers pour les principaux tours opérateurs français et européens. La compagnie dessert également un réseau de lignes régulières au départ de France qui lui permet de proposer aux clients individuels une offre de qualité à des tarifs attractifs. Elle réalise, de plus, des vols passagers à la demande : vols VIP, vols incentive, navettes d’entreprise. aslairlines.fr – www.aslairlines.dz

ASL Airlines France est membre du groupe international ASL Aviation Holdings, un groupe mondial de services aéronautiques avec quatre compagnies aériennes en Europe. ASL possède également une compagnie aérienne associée, FlySafair, en Afrique du Sud, ainsi que des compagnies aériennes en joint-venture : K-Mile Asia, en Thaïlande, et Quikjet Airlines, en Inde. Le groupe ASL comprend également plusieurs entités de leasing. Depuis avril 2023, le groupe ASL comprend ASL Airlines Australia, anciennement Pionair.

ASL Aviation Holdings dispose d’une flotte de 160 avions, comprenant 9 types d’avions, allant de l’ATR 72 au Boeing 747 et compte 3 000 collaborateurs de 56 nationalités différentes répartis dans le monde entier.

