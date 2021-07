Vols Algérie – France : ASL Airlines annonce des nouveaux départs

Les frontières Algériennes sont ouvertes depuis le 1er juin dernier. Air Algérie, la compagnie aérienne nationale, ainsi que bon nombre de compagnies étrangères, assurent des dessertes entre l’Algérie et six différents pays à travers le monde. Parmi les compagnies Françaises autorisées à relier les deux rives, ASL Airlines, qui, en plus d’effectuer des vols réguliers, assure aussi des vols de rapatriement, de l’Algérie vers la France.

ASL Airlines est particulièrement active en ce qui concerne les vols qu’elle assure dans les deux sens entre la France et l’Algérie. La compagnie aérienne Française prépare dès maintenant le retour des centaines d’Algériens qui ont pu rentrer au pays depuis le premier juin dernier, dans le cadre de la réouverture partielle des frontières annoncée par le président Tebboune.

Des nouveaux départs depuis l’Algérie

Annoncé aujourd’hui via l’agence Soleil Voyages sur sa page Facebook, des nouveaux vols au départ de l’Algérie vont être assurés par la compagnie Française ASL Airlines qui a donc mis à jour son programme pour le mois d’aout prochain. En effet, on peut lire sur la page de l’agence Soleil Voyage, unique représentant de ASL Airlines en Algérie, qu’il y a« une mise à jour du programme de mois d’aout, avec notre partenaire ASL Airlines France ».

Le programme, selon le tableau publié par l’Agence, est comme suit : les vols Alger-Paris se feront le 5, 7, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 août.

Les vols entre Alger et Lyon sont programmés pour le 5, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 août.

Enfin, les vols reliant Béjaia et Annaba à la capitale Française sont programmés pour le 14 et 28 août. Au total, la compagnie aérienne Française prévoit d’assurer 39 vols au départ de l’Algérie pendant ce mois d’aout.