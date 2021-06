Vols Algérie – France : ASL Airlines annonce de nouveaux vols spéciaux

L’Algérie, depuis le premier juin dernier, a ouvert ses frontières avec six différents pays, dont la France. Outre les vols assurés par Air Algérie, de et vers les aéroports Français, Air France et sa filiale Low Cost Transavia sont également entrés en jeu. Tout cela n’a pas empêché ASL Airlines d’annoncer deux nouveaux vols spéciaux en partance d’Alger vers la France.

En effet, c’est via l’agence Soleil voyages, son unique partenaire en Algérie, que la compagnie aérienne Française ASL Airlines a annoncé, aujourd’hui, que deux nouveaux vols de rapatriement en aller simple sont désormais disponibles. Cette annonce intervient une quinzaine de jours après l’ouverture partielle des frontières Algériennes avec la France.

Des vols en Aller simple

Les nouveaux vols spéciaux annoncés par ASL Airlines se feront « au départ d’Alger vers Paris, le 23 juin, et au départ d’Alger vers Lyon, le 24 juin », comme cela a été communiqué par l’agence Soleil Voyages sur sa page Facebook. Ces vols ne sont pas commercialisés depuis la France, et ne concernent donc que les citoyens français et européens qui sont en Algérie, mais également les Algériens résidents en France et qui détiennent un visa d’installation.

Les deux vols de rapatriement qui vont être assurés à partir du 23 juin par ASL Airlines vont s’opérer vers l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle à Paris et celui de Saint-Exupéry à Lyon. L’agence Soleil Voyage, partenaire de ASL Airlines en Algérie, a souligné également que pour pouvoir réserver une place dans l’un de ces deux vols spéciaux, il fallait se rendre dans l’une de leurs agences en Algérie.

Il est à rappeler que Air Algérie assure également des vols de l’Algérie vers la France, et ce, depuis le 1er juin dernier, mais Air France et sa filiale Low Cost Transavia ont également fait leur entrée afin de profiter de ce marché juteux, surtout pendant cette période estivale.