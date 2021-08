Vols Algérie – France : ASL Airlines annonce de nouveaux départs

Les frontières Algériennes sont partiellement ouvertes depuis le premier juin dernier. Le ciel est donc désormais ouvert aux vols commerciaux. Ceci dit, cela n’a pas empêché les vols spéciaux de se poursuivre au départ de l’Algérie vers la France. Une des compagnies qui assurent ce genre de vols est ASL Airlines, qui vient d’annoncer l’ajout de nouveaux départs depuis les aéroports algériens.

ASL Airlines, en plus de proposer des vols commerciaux dans le deux sens entre l’Algérie et la France, assure également des vols spéciaux, de rapatriement qui se font uniquement dans le sens Algérie – France. C’est dans ce dernier contexte que la compagnie low cost française a annoncé aujourd’hui avoir ajouté de nouveaux vols.

Nouvelle mise à jour d’ASL Airlines

Ce n’est pas la première fois que la compagnie française enrichi son programme de vols spéciaux. Asl Airlines a déjà annoncé deux mises à jour pour le mois d’aout. Au départ 28 vols étaient programmés depuis trois aéroports algériens, Alger, Annaba et Bejaia en l’occurrence, vers deux aéroports français (Paris Roissy Charles de Gaulle et Lyon). Le nombre de vol a été ensuite porté à 39, avant que ASL n’ajoute encore des nouveaux départ ce 16 aout 2021.

En effet, ASL Airlines prévoit désormais d’effectuer des vols chaque jour entre Alger et Paris Charles de Gaulle, et ce, à partir du lundi le 16 aout jusqu’à la fin du mois. En ce qui concerne les vols qu’effectue la compagnie entre Alger et Lyon Saint-Exupéry, ils sont prévus pour le 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 août.

Enfin, en ce qui concerne les départs depuis les aéroports de Béjaia , ils se feront désormais 26 et 28 août tandis que ceux au départ de l’aéroport de Annaba vont décoller le 21, 28 et 30 août.