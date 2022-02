Vols Algérie — France : Air France annonce de nouveaux départs

Durant le premier confinement dû à la pandémie, Air France avait réduit ses vols depuis Alger au rapatriement de ses citoyens expatriés. La reprise de ses vols commerciaux date du mois de juin 2021, après avoir imposé des conditions d’accès aux voyageurs.

En effet, les Algériens voyageant à destination de l’Hexagone seront soumis au test PCR au Covid-19 à leur arrivée à l’aéroport. Seules les personnes ayant reçu un vaccin reconnu par l’Agence européenne du médicament (EMA) sont autorisées à entrer sur le territoire français.

Air France : quels sont les vols disponibles depuis Alger ?

Deux types de vol sont disponibles depuis l’Algérie avec Air France, Des vols de rapatriement et des vols commerciaux en aller-retour. On peut compter six vols commerciaux et spéciaux vers l’Hexagone depuis Alger, il s’agit de :

Alger Houari Boumediene vers Paris Orly, Paris Charles de Gaulle et Marseille ;

Vols spéciaux : Alger vers Roissy Charles de Gaulle (AF1555 ET 1855) , AF7397 Alger vers Paris Orly (AF7397) et Alger vers Marseille (AF1491).

Un seul vol vers la France depuis Oran est prévu ce mois-ci pour le 25 février en aller-retour.

Quelles sont les conditions d’entrée en France pour les Algériens ?

Seuls les voyageurs algériens ayant des titres de séjours, des visas d’immigration et désireux de faire un regroupement familiale sont autorisés à voyager au bord d’un vol spécial.

Selon un communiqué sur le site officiel du ministère de l’Intérieur de la France, les Algériens détenteurs d’un visa touristique court séjour et répondant à certains critères sont admis. Parmi les conditions d’entrée en France pour les voyageurs détenteurs visa de type C, applicable à partir du 07 février 2022, on peut citer :

Avoir reçu un des vaccins suivants : Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Fiocruz et Johnson & Johnson.

Avoir reçu une première dose de Johnson & Johnson au moins 28 jours avant l’arrivée et la deuxième dose deuxième dose Fiocruz, AstraZeneca, Fiocruz, Moderna, Pfizer ou R-Covi au moins 7 jours avant l’arrivée

Justifier d’une contamination antérieure au COVID-19 et avoir reçu la première dose de vaccin d’AstraZeneca, Fiocruz, Moderna, R-Covi ou Pfizer au moins 7 jours avant l’arrivée et une preuve d’infection antérieure au COVID-19 ;

Avoir un billet de retour ;

Détenir un motif professionnel : ordre de mission, invitation, etc.

Il est important de rappeler que le passager doit également respecter les conditions d’entrée en Algérie.