Vols Algérie – France: Air Algérie met à jour les conditions de voyage

Plusieurs mois après la reprise des vols dans le cadre de la réouverture partielle des frontières aériennes en Algérie, la situation pandémique s’améliore un peu partout dans le monde ce qui encourage de bonnes nouvelles notamment pour le secteur du voyage.

En Europe, plusieurs pays suppriment le pass vaccinal mais aussi le test PCR pour les voyageurs afin de faciliter la vie de ces derniers, suite aux réclamations des experts, des professionnels du voyage mais aussi de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Aujourd’hui, la compagnie aérienne nationale a publié un communiqué, mettant à jour les conditions et les formulaires nécessaires pour l’entrée en France.

Les conditions pour les passagers vaccinés

Les voyageurs vaccinés ne sont plus obligés de présenter un test négatif, ils sont tout de même obligés de réaliser un schéma vaccinal complet avec l’un des vaccins admis par la France et reconnus par l’Agence européenne du médicament (EMA) à savoir Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Fiocruz et Johnson&Johnson. Quant à ceux ayant reçu des vaccins homologués par l’OMS (Sinopharm ou Sinovac), ils doivent recevoir une troisième dose d’un vaccin à ARN Messager au moins 7 jours avant l’arrivée sur le territoire français.

Pour les passagers ayant respecté le schéma vaccinal complet, un motif impérieux n’est plus exigé pour se rendre en France, les détenteurs de visa C sont éligibles dans ce cas. Tous les voyageurs vaccinés doivent présenter un engagement sur l’honneur attestant d’une absence de symptôme d’infection au Covid-19 et de contact avec un cas confirmé de Covid-19 en plus d’un justificatif de statut vaccinal.

Les conditions pour les passagers non-vaccinés

Quant aux non-vaccinés, ils doivent encore avoir un motif impérieux pour se rendre en France, mais aussi présenter un test PCR négatif de moins de 72h ou un test antigénique de moins de 48h avant le départ (pour les passagers non-vaccinés de plus de 12ans).

Pour les formulaires et documents qu’ils doivent présenter : une déclaration sur l’honneur attestant d’une absence de symptômes d’infection au Covid-19 et de contact avec un cas confirmé, un engagement sur l’honneur à se soumettre au test antigénique ou à l’examen biologique qui sera réalisé à l’arrivée en France métropolitaine, un engagement sur l’honneur à s’isoler durant sept jours et un engagement sur l’honneur visant à se soumettre à un test PCR à l’issue de la période d’isolement.