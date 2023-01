Vols Algérie – France : 2 nouveautés au programme de Tassili Airlines

La deuxième compagnie aérienne nationale, Tassili Airlines vient de lancer un nouveau service au profit de ces voyageurs au départ de la France. En effet, il s’agit du service de paiement en ligne. Et ce, conformément au nouveau système international IATA Pay.

Une nouveauté qui va permettre, aux voyageurs au départ de la France, de réduire les temps des déplacements vers les différents points de vente de la compagnie pour se procurer un billet de voyage. Par ailleurs, la mise en place de ce système d’E-paiement n’est pas la seule nouveauté de la compagnie.

Tassili Airlines prévoit l’ouverture de deux nouvelles lignes au départ d’Alger et de Constantine

Le site spécialisé dans l’aviation et le secteur aérien, Aéroroute, a dévoilé du nouveau concernant le programme aérien de Tassili Airlines. En effet, ce site a fait part du lancement prochain de deux nouvelles routes au départ de l’Algérie vers la France.

En effet, selon ce site, Tassili Airlines prévoit, à partir du 16 mars 2023, assurer deux vols par semaine entre l’aéroport d’Alger et celui de Mulhouse en France. La compagnie assurera cette liaison grâce à un Boeing 737-800. Notamment, tous les lundis et jeudis à 10 h 15 et 10 h 00 respectivement. Les vols retours seront également assurés les mêmes jours à 13 h 25, selon toujours Aéroroute.

Tassili Airlines prévoit également lancement d’une autre ligne aérienne au départ de Constantine vers Mulhouse. Cette dernière sera inaugurée le 18 mars 2023. Et ce à raison d’un vol par semaine, tous les samedis à 9 h 10. Selon la même source, les vols retours seront aussi assurés le samedi à 12 h 35.

Avec l’ouverture de ces deux nouvelles lignes aériennes, Tassili Airlines comptera dans son programme quatre destinations en France. Ce transporteur aérien sera en concurrence seule avec Air Algérie sur ces deux nouvelles routes.

| À LIRE AUSSI :

>> Vols été 2023 : quels sont les prix des billets chez Air Algérie ?

>> Air Algérie : les vols vers la France risquent des perturbations

>> Vols France-Algérie : Tassili Airlines lance le paiement électronique