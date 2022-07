Vols Algérie – Ethiopie : Tebboune annonce une ouverture prochaine

Après avoir assisté hier aux festivités concernant la célébration du soixantième anniversaire de l’Indépendance de l’Algérie, le chef d’Etat Abdelmadjid Tebboune a reçu aujourd’hui, 6 juillet, la visite de la présidente de la République fédérale démocratique d’Ethiopie.

En effet, la rencontre a eu lieu au siège de la présidence, au palais d’El Mouradia, durant laquelle ont été présents : le ministre des affaires étrangères, le directeur du cabinet à la présidence de la république et la ministre de l’environnement algérienne.

Par ailleurs, cette visite d’Etat de la présidente Éthiopienne en Algérie a été agrémentée par la nouvelle annonce de notre président Abdelmadjid Tebboune. En effet, celui-ci a fait part d’une prochaine ouverture d’une nouvelle ligne aérienne. Cette dernière reliera directement l’aéroport Houari Boumediene à la capitale éthiopienne, Addis Abeba.

Une nouvelle ligne directe entre Alger et Addis Abeba

Il convient de rappeler que cette initiative a déjà été pensée par les deux pays, et ce, lors d’une rencontre organisée en juin 2021. Cette dernière a regroupé les différents acteurs publics, mais aussi privés du secteur du tourisme, des deux pays.

Dans le cadre du renforcement des liens de partenariat entre l’Algérie et l’Ethiopie, la problématique de l’ouverture d’une ligne directe entre Alger et Addis Abeba a été évoquée, et ce de par son importance dans la facilitation et la promotion des échanges touristiques entre ces deux pays.

Ainsi, les représentants de l’ambassade d’Ethiopie ont fait part, lors de cet événement, de la volonté et des efforts que leur pays fournit, et ce, pour réussir l’ouverture de cette ligne aérienne.

Pour rappel, dernièrement, le président Abdelmadjid Tebboune a adressé ses instructions pour le renforcement des programmes de la flotte maritime et aérienne, et ce, en incitant à de nouvelles ouvertures de nouvelles lignes vers l’Europe mais aussi vers l’Afrique.