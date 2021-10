Vols Algérie – Espagne : Vueling dévoile son nouveau programme

Peu après la décision de la réouverture partielle des frontières aériennes annoncée le 1er juin dernier, la joie de la reprise a vite laissé place à la déception, et ce, à cause des prix affichés qui ont découragés plusieurs.

Le gouvernement a augmenté le nombre de vols opérés, rajouté des destinations comme Dubaï et Londres ou encore le Canada, les autorités ont même décidé d’autoriser la reprise des traversées maritimes, mais tout cela n’a pas eu d’impact sur les prix des billets.

En effet, la cherté des billets a suscité beaucoup d’indignation des voyageurs jusqu’à la classe politique. Cela a été exprimé par le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP) Abderrezak Makri qui a dénoncé cette cherté et déploré la situation que vit notre diaspora.

Une lueur d’espoir

La reprise de Vueling Airlines qui est une compagnie aérienne espagnole à bas prix représentait une lueur d’espoir pour les voyageurs intéressés par les vols entre l’Espagne et l’Algérie, cette dernière a repris du service l’été dernier pour la ligne Marseille – Alger en plus de la ligne Barcelone – Alger lancée le 5 août. La compagnie a ajouté des vols supplémentaires. Les vols en question débuteront le 7 novembre se feront dimanche, mardi et jeudi pour la ligne Barcelone – Alger et tout les dimanches pour la ligne Barcelone – Oran.

Quant aux prix des billets, un sujet de plus en plus inquiétant vu la cherté des prix des billets ces derniers temps, sur le site de Vueling Airlines, un aller simple pour les vols Barcelone – Alger sont fixés à partir de 370 euros, et un aller simple pour la ligne Barcelone – Oran à partir de 229 euros.