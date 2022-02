Vols Algérie – Espagne : les prix chez 2 compagnies en février 2022

Depuis la réouverture partielle des frontières aériennes, les Algériens soufflent enfin et planifient à nouveau leurs voyages après une longue attente et interdiction de voyage à cause du Covid-19. Ils envisagent donc de visiter leurs destinations préférées, à l’instar de l’Espagne.

Chez la compagnie aérienne nationale Air Algérie, on peut réserver un billet aller simple à partir du mardi 8 février au prix de 22 400 DA. Ce prix sera également affiché pour le 9, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 25 et le 26 février. Un prix intéressant proposé par Air Algérie pour le mois de février, en plus de la baisse des prix pour certaines destinations à savoir le Caire, Rome, Francfort et Tunis.

En effet, les billets pour ces destinations sont disponibles, contrairement aux pays qui connaissent une très forte demande malheureusement inassouvie.

Vueling Airlines, le low-cost pas très “low”

Vueling Airlines est une compagnie aérienne espagnole à bas prix qui opère trois vols par semaine vers l’Algérie à savoir deux vols hebdomadaires pour la ligne Barcelone – Alger et un vol hebdomadaire pour la ligne Barcelone – Oran. Voici les prix (billet aller simple) et les dates des vols Alger – Barcelone chez Vueling Airlines en février :

Le 3 février 370 euros, 6 février 280 euros, 8 février 145 euros, 10 février 250 euros, 13 février 370 euros, 15 février 190 euros, 17 février 440 euros, 20 février 490 euros, 22 février 175 euros, 24 février 310 euros, 27 février 600 euros, 28 février 160 euros.

Ces prix ne font que confirmer que la promesse du low-cost n’est pas encore tenue. Les prix des billets demeurent exorbitants pour plusieurs destinations, notamment celles prisées comme la France ou l’Espagne.