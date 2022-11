Vols Algérie-Canada : des allers-retours en promotion chez Air France

Le Canada constitue la destination favorite des Algériens après la France. Ils sont au nombre de 110000 personnes à choisir ce pays pour entamer un nouveau style de vie, à poursuivre leurs carrières et leurs études. Ces derniers profitent des vacances pour rejoindre leur pays d’origine, pour y passer quelques jours en compagnie de leurs familles. Cependant, suite à la crise pandémique du covid-19 de nombreux Algériens n’ont pas pu rejoindre leurs familles sur le territoire national.

Même après l’ouverture des frontières et la reprise des activités aériennes, ces personnes éprouvent toujours des difficultés à rejoindre l’Algérie, et se plaignent souvent des prix des billets qui restent assez chers par rapport à leur budget de voyage.

Pour rappel, le prix du billet d’avion entre la capitale Alger et l’aéroport de Montréal tourne autour des 800 dollars canadiens. C’est le cas chez la majorité des compagnies aériennes desservant cette route, dont Air Algérie, Air Canada, mais aussi, Air France.

Vols Alger – Montréal : les meilleures offres d’Air France pour le mois de novembre 2022

Air France compte parmi les compagnies aériennes desservant le territoire national. Elle compte dans son programme de nombreuses liaisons à partir la France. Mais dessert également la ligne Alger – Montréal. Par ailleurs, pour l’actuel mois de novembre, ce transporteur aérien propose pour les voyageurs algériens quelques bons plans.

En effet, sur son site de réservation, cette compagnie aérienne affiche des offres plus alléchantes les unes que les autres. Elle met en vente des allers-retours entre Alger et Montréal à partir de 67716 dinars algériens. Pour bénéficier de ces tarifs, il convient de réserver son aller en date du 23 novembre 2022 et un retour pour le 23 octobre 2023.

Par ailleurs, d’autres tarifs restent aussi intéressants à dénicher. Notamment en cas de réservation en date du 16 novembre 2022 pour l’aller, et le 25 octobre 2023 pour le retour. Si vous réservez en ces dates, vous n’aurez qu’à payer la somme de 68964 dinars algériens.

D’autres opportunités de réservation restent intéressantes à saisir, notamment pour :