Vols Algérie – Belgique : une grève paralyse le trafic aérien à cette date

Les passagers aériens se rendant en Belgique en date du 31 mars 2025 sont informés des perturbations majeures, en raison d’une grève nationale touchant les aéroports de Charleroi et de Bruxelles.

Une journée de grève nationale interprofessionnelle aura lieu le 31 mars 2025 en Belgique. Plusieurs actions pourraient avoir lieu dans plusieurs zones d’activités économiques, avec notamment des piquets de grève. Par cette nouvelle mobilisation, la FGTB conteste les mesures de coalition Arizona dont elle qualifie l’accord gouvernemental de « déclaration de guerre » contre le monde du travail.

Dans ce sillage, Brussels Airport annonce s’attendre à de fortes perturbations des opérations aéroportuaires, en date du 31 mars prochain. Par conséquent, aucun passager ne partira de l’aéroport Zaventem, en ce jour, en concertation avec les compagnies aériennes.

En raison d’une participation massive du personnel de manutention à la grève, et dans un souci de sécurité et d’éviter les longues attentes, l’aéroport en question a décidé d’annuler tous les départs. Les compagnies aériennes contacteront les passagers affectés. Il est donc conseillé de ne pas se rendre à l’aéroport le 31 mars. Les vols à l’arrivée seront également perturbés.

« En raison de l’action syndicale nationale du lundi 31 mars et de la grève annoncée d’une grande partie du personnel de sécurité et de manutention, nous nous attendons à de fortes perturbations des opérations aéroportuaires ce jour-là« , indique un communiqué de Brussels Airport.

⚠ National #strike on 31 March by handlers & security staff. Airport operations will be disrupted, all departing flights will be cancelled & impact expected on arrivals. Impacted passengers will be notified by their airline. Public transport could also be impacted.

More info:… pic.twitter.com/xTIOQ0Qb1f

— Brussels Airport (@BrusselsAirport) March 24, 2025