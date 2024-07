Vols Alger – Paris : voici le prix du billet le moins cher de Tassili Airlines

La seconde compagnie aérienne nationale, Tassili Airlines, a récemment dévoilé une offre inédite permettant à ses voyageurs d’économiser jusqu’à 62 % sur le prix de ses billets d’avion vers l’international. Et ce, pendant une durée de validité de 62 jours.

Par ailleurs, en dehors de cette promotion lancée pour célébrer le 62 anniversaire de la fête de l’Indépendance, Tassili Airlines propose des voyages, en aller-retour, depuis et vers la France, à des tarifs très réduits. Voici ce que propose la compagnie aérienne pou ce mois de juillet 2024.

Vols Alger – Paris : des billets en aller-retour à partir de 19 400 dinars

Dans son programme estival, la filiale du groupe SONATRACH a décidé de renforcer ses dessertes à destination de la France, pour desservir l’aéroport de Paris à raison de deux vols par semaine, au départ de l’aéroport de Houari Boumediene à Alger.

Pour permettre à ses voyageurs de voyager à moindre coût, Tassili Airlines propose des billets de voyage en aller-retour, à partir de 28 400 dinars, notamment 207 euros, le prix d’un voyage par personne, en classe économique. Ce tarif permet de voyager avec un bagage de 30 kg en soute et 10 kg en cabine.

Rappelons, le transporteur aérien offre aussi la possibilité de voyager léger à seulement 19 400 dinars, le prix d’un voyage en aller-retour. Soit la somme de 149 euros, au départ de la France.

Quelle est la franchise bagage autorisée par Tassili Airlines ?

Tassili Airlines se montre très généreuse en matière de franchise bagage. Selon les itinéraires et la classe du voyage, la compagnie aérienne autorise l’une des franchises les plus généreuses. Le poids autorisé est indiqué au moment de la réservation et sur le billet de voyage.

Par ailleurs, la seconde compagnie aérienne fait mieux que sa grande sœur Air Algérie, et permet à ses voyageurs de transporter jusqu’à 40 kg de bagages, sur ses vols. Par conséquent, les voyageurs de la compagnie peuvent transporter lors de leur voyage à total de 30 kg de bagages, en soute et jusqu’à 10 kg de bagages en cabine.

De plus, Tassili Airlines autorise à ses voyageurs l’achat d’un excédent de bagages, en payant des tarifs supplémentaires :

De 1 à 7 kg : 4000 dinars, soit 25 euros ;

De 8 à 15 kg : 7 500 dinars algériens, soit 50 euros au départ de la France ;

De 16 à 23 kg : au prix de 12 000 dinars ;

Entre 24 et 30 kg : 100 euros, soit 15 000 dinars.

