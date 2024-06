Vols Alger – Paris : ASL Airlines renforce son programme estival

Les promotions se poursuivent chez la compagnie aérienne française, ASL Airlines. Après avoir dévoilé une offre inratable pour le mois de juin en cours, le transporteur aérien surprend ses voyageurs avec une nouvelle baisse de ses prix.

ASL Airlines fait partie des transporteurs aériens qui proposent une gamme tarifaire, assez riche et adéquate pour tous types de passagers. En plus des Séniors et des voyageurs juniors, les bébés profitent aussi d’une petite réduction de 10%.

Voyage Alger – Paris : ASL Airlines programme de nouveaux vols pour l’été 2024

Par ailleurs, ASL Airlines fait partie des compagnies aériennes desservant le plus l’Algérie. Avec au programme des vols à destination d’Alger, Constantine, Bejaia et Annaba. D’ailleurs, dans une nouvelle annonce faite sur son site officiel, le transporteur aérien fait part de la programmation de nouveaux voyages, en aller-retour, pour l’été 2024.

“Des vols allers-retours, entre Alger et Paris, supplémentaires disponibles en ventre“, écrit ASL Airlines dans sa publication mise en ligne en ce mercredi 26 juin 2024.

Au sujet des offres tarifaires, la compagnie aérienne dévoile, de nouvelles promotions. C’est le cas du prochain mois de juillet 2024. Les passagers de la compagnie pourront bien profiter de nouvelles promotions proposées sur plusieurs lignes desservies par la compagnie.

Les promotions de retour pour le mois de juillet 2024

Parmi ces derniers, les vols d’ASL Airlines au départ d’Alger vers Paris, proposés à partir de 40.34 euros, le prix d’un aller simple en classe économique. Pour pouvoir voyager à ce bas prix, il convient de réserver son vol entre le 5 et le 23 juillet 2024.

Toujours au prix de 40 euros, ASL Airlines invite ses voyageurs à réserver leurs vols au départ de l’aéroport Abane Ramdane de Bejaia pour rejoindre Lille en France, en date du 5, 7, 12, et 14 juillet 2024. Au départ d’Annaba vers l’aéroport de Roissy, le transporteur aérien affiche ses billets au prix avantageux de 39 euros, seulement.

Une autre ligne qui profite de ces promotions, la route aérienne reliant entre Constantine et Mulhouse-Bâle. En effet, sur ce créneau, ASL Airlines affiche ses vols au prix de 42 euros.

