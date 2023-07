Vols Alger – Paris : Air France met en promotion ses billets

Les voyageurs algériens qui prévoient de rejoindre le territoire national pour passer quelques jours auprès de leurs familles, profitent en ce moment de plusieurs offres promotionnelles. En plus des compagnies nationales, d’autres transporteurs étrangers affiches quelques bons plans pour l’été 2023.

C’est le cas de la compagnie aérienne française, Air France, qui affiche, sur son site de réservation, ses billets à des prix super intéressants. Pour rappel, Air France propose de nombreuses dessertes vers l’Algérie, notamment celles au départ des aéroports parisiens.

Vols Paris – Alger : Air France affiche des billets en aller-retour à partir de 16 081 dinars

Pour séduire davantage les voyageurs algériens, la compagnie aérienne française invite ces derniers à profiter de sa dernière offre. En effet, sur son site de réservation, Air France affiche des allers-retours, en promotion, notamment à partir de 16 081 dinars algériens.

Sont concernés par ses tarifs les voyages, en aller-retour, programmés au départ de l’aéroport Houari Boumediene à Alger et à destination de celui de Paris. Ces billets sont proposés en vente au prix de 16 081 dinars algériens, soit l’équivalent de 108 euros.

Il convient de préciser aussi que, dans le cadre de cette offre, les billets des vols aller depuis Alger vers Paris sont proposés au prix de 8 216 dinars algériens, alors que les voyages retours s’affichent au prix de 8 973 Dzd, chez Air France. Par ailleurs, d’autres billets sont également proposés au prix de 10 000 dinars algériens.

Cette offre concerne les vols programmes pour la période allant du 19 septembre jusqu’au 12 octobre 2023. En plus de ses vols depuis et vers les aéroports d’Alger et de Paris, Air France propose également des allers-retours au prix de 19 745 dinars algériens. Ce tarif concerne un aller-retour depuis Alger vers Marseille, programmés pour la période allant du 17 juillet au 14 août 2023.

