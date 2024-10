Vols Alger – Paris à partir de 5700 DA chez Air Algérie : voici comment profiter de cette promotion

Les promotions se poursuivent chez la compagnie aérienne nationale. Sur son site de réservation, Air Algérie affiche de bons plans sur ses vols au départ de l’aéroport d’Alger vers la capitale française, Paris.

Après avoir mis en promotion ses billets de voyage à destination de plusieurs pays d’Afrique, Air Algérie propose aussi en vente des billets de voyage à destination de la France à des tarifs attractifs.

Air Algérie met en promotion ses vols Alger – Paris

Pour vous concocter les meilleurs bons plans de la compagnie, nous avions effectué une simulation des prix sur son site de réservation. Bonne nouvelle, Air Algérie met en vente des billets de voyage au prix alléchant de 5700 dinars algériens seulement.

Pour profiter de ce tarif, il convient de réserver son billet de voyage dans le cadre de l’offre de la compagnie en aller-retour. Au prix de 5700 dinars, il est possible de réserver son billet pour l’aller en classe économique, depuis l’aéroport de Houari Boumediene à Alger vers celui de Paris, notamment pour la période allant du 23 novembre jusqu’au 18 décembre 2024.

Ce prix s’inscrit dans le cadre du tarif Light d’Air Algérie, qui permet de voyager léger, avec seulement une pièce de bagage de 10 kg en cabine. Par ailleurs, Air Algérie propose aussi des billets de voyage en Économique Promo à partir de 9420 dinars. À ce prix, il est possible de transporter, en plus du bagage en cabine, une valise en soute de 23 kg.

Voici l’heure limite pour l’enregistrement des passagers

Air Algérie rappelle à ses passagers l’importance de respecter l’heure limite d’enregistrement sur ses vols, notamment sur son réseau international, où les procédures peuvent s’avérer plus longues. Dans ce sillage, la compagnie nationale conseille à ses voyageurs de se présenter à l’aéroport suffisamment à l’avance et en possession de leurs documents de voyage afin de passer les formalités de sureté et de ne pas rater l’appel à l’embarquement :

L’ouverture de l’enregistrement pour l’ensemble des vols internationaux est fixée à 04 heures avant l’heure prévue du décollage du vol ;

L’heure limite d’enregistrement et la fermeture des guichets d’enregistrement est prévue à 90 minutes avant l’heure prévue du décollage.

En revanche, passé ce délai, les passagers de la compagnie ne pourront plus s’enregistrer ni déposer leurs bagages.

