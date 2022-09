Vols Alger – New York : quels sont les prix pour l’automne 2022 ?

L’automne représente la meilleure période pour programmer ses vacances aux États-Unis, notamment à New York. En effet, les amoureux de cette ville optent pour cette période pour fuir les températures élevées de l’été et profiter d’un climat un peu plus doux.

Cependant, pour voyager vers cette destination, il convient d’abord de connaitre de réserver son billet d’avion entre Alger et New York. Mais avant, il importe de bien connaitre les prix pratiqués par les différentes compagnies aériennes qui desservent cette ville à partir l’aéroport d’Alger. Parmi ces dernières, on cite, Lufthansa et Qatar Airways.

Vols Alger – New York automne 2022 : quels sont les prix de Qatar Airways ?

Avec la reprise des activités aériennes après la crise du Covid-19, nombreuses sont les compagnies aériennes qui ont repris leurs vols à partir du territoire national et ont assuré la totalité de leur programme destiné pour le transport des voyageurs algériens.

Parmi ses transporteurs aériens, on compte Qatar Airways. Pour rappel, pendant la saison estivale, cette dernière proposait pour ses clients de réserver un billet entre l’aéroport de Houari Boumediene et celui de New York au prix de 20 2851 dinars algériens.

Par ailleurs, pour l’automne 2022, on remarque une certaine augmentation de ces tarifs. Ainsi, sur son site de reservation, elle affiche des billets en classe économique à un prix dépassant le montant précédemment cité. Cela s’applique notamment pour le vol programmé pour le prochain 12 septembre, qui est commercialisé au prix de 28 4172 dinars algériens.

Cependant, à partir du 19 septembre 2022, Qatar Airways prévoit de baisser ses prix pour atteindre la barre des 170 000 dinars algériens. Qatar Airways prévoit également de maintenir un tel prix pour le prochain mois d’octobre 2022.

Qu’en est-il de Lufthansa ?

Lufthansa compte au nombre des grandes compagnies aériennes desservant l’aéroport de New York à partir du territoire national. En effet, elle assurant plusieurs dessertes entre ces destinations, avec notamment une escale. Par ailleurs, tous comme la précédente compagnie, Lufthansa prévoit également de baisser ses prix pour l’automne 2022.

Rappelons-le, les prix de Lufthansa ont atteint la barre des 217 523 dinars algériens, le mois de juillet dernier. À partir de ce mois de septembre, ces prix baisserons pour atteindre la somme de 175 392 dinars algériens. C’est le cas des vols programmés en date du 18 septembre prochain.

Toutefois, si votre voyage n’est pas urgent, il est possible de trouver des prix un peu plus intéressants en reportant votre vol. En effet, à partir du vendredi 23 septembre 2022, Lufthansa affiche des billets au prix de 105 329 Dzd. Un prix qui reste assez intéressant à comparer avec les tarifs pratiqués pendant la saison estivale.