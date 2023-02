Vols Alger – New York : Lufthansa lance le « tarif vert »

Pour prendre un vol vers les USA, les voyageurs algériens n’ont choix que de réserver chez les compagnies aériennes étrangères pour pouvoir voyager au départ de la capitale Alger vers l’aéroport de New York. Parmi les transporteurs aériens desservant ces destinations figure Lufthansa.

Pour desservir le territoire national, cette dernière met à disposition de ces passagers plusieurs vols par semaine. Cependant, ces derniers comportent des escales, ce qui fait que le prix des billets de Lufthansa entre Alger et New York reste assez chers.

Vols New York – Alger : quels sont les prix de Lufthansa pour le ramadan 2023 ?

Les membres de la diaspora désireux de passer le ramadan sur le territoire national sont à la recherche de bons plans pour pouvoir voyager. Pour connaitre le niveau des prix de Lufthansa, nous avons effectué une simulation des prix pour le mois de février et le ramadan 2023.

Pour ses vols programmés pour ce mois de février 2023, Lufthansa met en vente ses billets à partir de 697 dollars pour un aller simple entre Alger et New York. Cependant, ce prix connaitra une augmentation pour atteindre les 1200 dollars sur certaines dates.

Par ailleurs, pour le mois sacré, Lufthansa prévoit de baisser à nouveau ses tarifs pour atteindre les 677 dollars pour l’aller simple. C’est le cas des vols programmés pour le 23 et le 24 mars 2023.

Lufthansa lance le « tarif vert » en Algérie

Dans un autre dossier, Lufthansa a décidé de lancer son « tarif vert » dans le nord de l’Afrique, notamment en Algérie. Lancé le mois d’août 2022 en Scandinavie par de nombreuses compagnies aériennes dont Lufthansa, le « Green Fare » inclut une compensation complète des émissions de CO2 avec du carburant durable.

En effet, à partir du 15 février 2023, ce nouveau tarif de Lufthansa sera étendu sur tout le réseau européen de la compagnie. Mais aussi, vers les pays du Maghreb dont l’Algérie. Avec, notamment, un total de 730 000 vols par an. Le « Tarifs verts » sera présenté aux côtés des offres Light, Flex et Classique de la compagnie, et offre également des milles de statut supplémentaires et une possibilité de changement de réservation gratuitement. Les vols verts seront disponibles pour la réservation sur le site web de la compagnie, en classe économique ou Affaires.

