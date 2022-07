Vols Alger – New York : les prix avec les 3 meilleures compagnies

Suite à la pandémie du covid-19 qui a duré deux ans, les billets pour les lignes reliant l’Algérie au continent américain connaissent une flambée des prix. En effet, les voyageurs algériens souhaitant regagner le territoire national à partir des Etats-Unis, ont du mal à dénicher des bons plans leur permettant de programmer un tel voyage.

Parmi les lignes les plus fréquentées, on retrouve celle reliant Alger – New York. En effet, celle-ci est desservie par plusieurs compagnies aériennes, notamment Lufthansa, Air France et Qatar Airways. Offrant ainsi un large choix aux voyageurs souhaitant regagner la capitale algérienne

Vols New York – Alger : les prix chez Lufthansa

Il faut savoir que tous les vols de Lufthansa reliant New York à l’aéroport d’Alger comportent une escale, notamment au niveau de l’aéroport de Francfort. Cependant, pour cette saison estivale, Lufthansa met en vente des billets pour voyager entre ces destinations, à hauteur de 170000 dinars algériens.

En effet, c’est le cas du vol du vendredi 15 juillet prochain, qui est commercialisé au prix de 171516 DA pour un aller simple. Cependant, ce prix connaîtra une légère augmentation pour atteindre le prix de 217523 DA, et ce, pour un aller simple deux escales, le dimanche 17 juillet prochain.

Par ailleurs, Lufthansa conservera ce même niveau des prix tout le long du mois d’août prochain.

Quels sont les prix du côté d’Air France ?

Une autre compagnie aérienne assure la desserte de New York depuis l’aéroport d’Alger, Air France. En effet, ce transporteur aérien offre aux voyageurs algériens souhaitant voyager entre ces destinations des tarifs beaucoup plus intéressants que la précédente compagnie.

Pour réussir cette comparaison, nous avons procédé à une simulation sur le site de réservation de cette compagnie française. Restons toujours sur ce mois de juillet 2022 ; Air France met en vente ses billets pour des vols comportant une escale, au prix de 123910 dinars algériens. Ce montant correspond au meilleur tarif pratiqué par cette compagnie.

Cependant, pour le prochain mois d’août, Air France a prévu d’augmenter ses prix, et ce, pour toucher la barre des 253618 euros. Un prix appliqué notamment pour le vol du 2 août prochain.

Avec qui d’autre peut-on réserver son vol Alger – New York ?

Nombreuses sont les compagnies qui assurent la desserte de la ligne Alger – New York. En effet, parmi celles-ci, on cite Qatar Airways. Tout comme les précédents transporteurs aériens, cette compagnie qatarie programme une escale lors de ses vols entre la capitale algérienne et New York.

Cependant, pour voyager entre ses deux destinations à bord de Qatar Airways, il convient de dépenser la somme de 202851 dinars algériens. Cela correspond notamment au prix appliqué par cette compagnie sur son aller simple prévu pour le 13 juillet prochain.

En revanche, les prix de cette compagnie aérienne connaîtront une nette baisse à l’arrivée du mois d’août prochain. Ainsi, ces tarifs toucheront les 103201 dinars algériens, et ce, pour le 13 août 2022.