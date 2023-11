Vols Alger – New York : Iberia casse ses prix pour le Black Friday

Le Black Friday, commencera officiellement le vendredi 24 novembre 2023, et durera jusqu’au dimanche soir. Une occasion pour faire ses achats à moindre prix et profiter des promotions. C’est le cas aussi chez les compagnies aériennes.

Comme nous l’avons déjà vu dans les colonnes d’Algérie360, plusieurs transporteurs aériens, desservant l’Algérie, ont annoncé le lancement d’une série de promotions sur leurs vols.

Vols Alger – New York : des billets à partir de 299 euros chez Iberia

Parmi ces compagnies aériennes qui ont baissé les prix de leurs vols à l’occasion du Black Friday, la compagnie espagnole Iberia. Rappelons, cette dernière compte dans son programme la desserte de l’aéroport de New York à partir de celui de Houari Boumediene à Alger, ces vols comportent bien évidemment des escales.

Par ailleurs, la compagnie espagnole annonce le lancement de ses promotions spéciales pour le Black Friday. Et ce, jusqu’au 27 novembre 2023. La nouvelle offre d’Iberia concerne les voyages en aller-retour, programmés jusqu’au 30 mai 2024.

Sur son site de réservation et dans le cadre de son offre en aller-retour, Iberia affiche ses billets de voyage entre ces destinations à partir de 299 euros par trajet et par personne en classe économique. Les vols concernés par ce tarif sont programmés pour les dates du 10 décembre 2023.

En revanche, les passagers qui souhaitent voyager en ce mois de novembre, l’offre d’Iberia propose des billets au prix de 321 euros, le prix d’un seul voyage. Bien que le nombre de sièges soit très limité, d’autres billets sont disponibles au prix de 400 et 500 euros.

Vacances de Noël 2023 : quand faut-il réserver son billet d’avion ?

Les fêtes de fin d’année sont souvent la période idéale pour voyager. Mais les personnes qui ont l’habitude de voyager en cette période ne cessent de dénoncer la hausse des prix des billets de voyage. Mais, comment faire des économies en cette période de fin d’année en anticipant son voyage ? le moteur de recherche LILIGO a répondu à cette question en étudiant les réservations sur plusieurs destinations.

En effet, LILIGO a confirmé l’idée existante autour du voyage : anticiper l’achat de ses billets peut permettre de faire des économies et de réduire son budget voyage. Ce constat s’applique sur plusieurs destinations, notamment les plus plébiscitées pour les fêtes de fin d’année, dont New York. Selon ce spécialiste des voyages est accessible à 574€ pour un aller-retour pour une personne six mois avant la date de départ. 628€ si on réserve trois mois à l’avance et 664€ seulement un mois avant.

Ce qui représente une augmentation de 16% du prix de voyage vers New York, par rapport aux réservations effectuées six mois à l’avance.

| À LIRE AUSSI :

>> Vols vers l’Algérie : Tui Fly annonce des promotions pour l’hiver et l’été 2024

>> Nouvelle promotion pour novembre 2023 : Londres accessible à prix réduit chez Air Algérie