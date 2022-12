Vols Alger – New York: des allers-retours en promotion chez Air France

Trois compagnies aériennes étrangères desservent le territoire national pour rejoindre les USA. Il est question de Lufthansa, Qatar Airways, mais aussi Air France. Ces dernières disputent le créneau Alger – New York, pour offrir les meilleurs services, mais aussi les meilleurs tarifs aux voyageurs.

Cependant, pour ces destinations, les prix des billets restent assez chers. Pour rappel, l’automne dernier, le meilleur prix sur cette ligne aérienne s’élève à environs 724 euros pour un aller simple. Notamment, chez le transporteur aérien, Lufthansa.

Par ailleurs, du côté d’Air France, la compagnie aérienne casse les prix pour cette période de fin d’année. En effet, elle propose des billets en aller simple, au départ de la capitale Alger vers New York, à 830 euros pour un aller simple. Mais une offre beaucoup plus intéressante, dans le cadre de son offre en aller-retours.

Vols Alger – New York : des allers-retours à 600 euros chez Air France

Pour faire plaisir aux voyageurs algériens désireux de rejoindre les États-Unis d’Amérique au départ d’Alger, Air France met en promotion ses allers-retours. En effet, en ce mois de décembre 2022, Air France met en vente ses billets au prix de 600 euros.

Ce tarif est valable dans le cadre de l’offre, de la compagnie française, en allers-retours. Ainsi, si vous réservez votre aller en date du 15 décembre et votre retour en date du 10 janvier 2023, vous n’aurez qu’à dépenser la somme de 614 euros pour votre voyage en allers-retours.

D’autres tarifs sont également plus intéressants chez Air France. Cette dernière, propose de réserver le vol aller au prix de 304 euros et le vol retour au prix de 276 euros. Vous pouvez bénéficier de ces tarifs, notamment un total de 580 euros, si vous réservez votre voyage en date du 23 décembre 2022 et 11 janvier 2023.

Toujours, dans le cadre de l’offre allers-retours d’Air France, ce transporteur aérien propose des tarifs super intéressants au départ d’Alger vers New York, pour le mois de janvier 2023. En effet, des départs sont disponibles à partir de 275 euros. Et ce, pour tous les voyages programmés entre le 13 janvier et le 28 janvier 2023.