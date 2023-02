Vols Alger – New York : Air France lance des promotions pour février 2023

À défaut d’un vol direct entre la capitale algérienne et New York aux USA, les voyageurs algériens font recours aux compagnies aériennes étrangères, pour voyager à bord d’un vol comportant une escale. Parmi les transporteurs aériens qui assurent ce créneau, figure Air France.

En plus de son réseau entre l’hexagone et l’Algérie, Air France assure également la desserte entre New York et Alger. Sur cette route, elle se retrouve en concurrence avec Qatar Airways et Lufthansa. Dans ce sillage, les personnes désireuses de voyager entre ces destinations durant le mois de février pourront profiter de quelques bons plans proposés par la compagnie aérienne française.

Vols Alger – New York : Air France met en promotion ces allers-retours

En effet, sur son site internet, Air France met en vente ses allers-retours à des prix intéressants. Ces rotations entre l’aéroport d’Alger et celui de New York sont affichés à partir de 500 euros, pour un aller-retour. En effet, cette promotion est valable pour les vols de la compagnie programmés pour ce mois de février 2023.

Ainsi, Air France propose ses vols aller au départ de l’aéroport d’Alger au prix de 253 euros. Tandis que les vols retours depuis les USA sont affiché au tarif de 261 euros. Ce qui fait un total de 514 le voyage en aller-retour. Par ailleurs, il importe de rappeler que cette offre d’Air France comprend un bagage en cabine et un accessoire (soit un total de 12 Kg), mais aussi un bagage en soute de 23 Kg.

Pour rappel, pour ce mois de février, Qatar Airways propose ses vols en allers-retours au départ de l’aéroport d’Alger vers celui de New York à partir de 1209 euros. Chez Lufthansa, ces mêmes billets sont proposés à partir de 700 euros, l’aller-retour.

