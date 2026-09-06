Air Algérie : la reprise des vols directs vers Moscou se précise

Les vols directs d’Air Algérie vers Moscou, interrompus au printemps 2026, sont en voie de réouverture. Les concertations entre l’Algérie et la Russie avancent bien en vue d’un redémarrage prévu à l’automne 2026, même si le calendrier précis dépend encore de la finalisation de formalités administratives.

D’après l’agence russe RIA Novosti, cette perspective a été confirmée par l’ambassadeur de Russie en Algérie, Alexeï Solomatin. Ce dernier a précisé que le sujet avait figuré au menu des échanges lors de la récente commission intergouvernementale algéro-russe tenue à Moscou.

Interrogé sur la reprise des liaisons aériennes, l’ambassadeur de Russie en Algérie s’est montré optimiste quant aux avancées diplomatiques : « Nous l’espérons. Lors de la dernière réunion de la commission intergouvernementale des deux pays à Moscou, les parties ont déployé tous les efforts possibles pour rétablir les vols », a déclaré Alexeï Solomatin.

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Vols vers Moscou : une dernière procédure avant le redémarrage

Le redémarrage des vols d’Air Algérie vers la capitale russe demeure conditionné par l’accréditation de son délégué sur place. D’après le diplomate russe, ce dossier administratif suit actuellement son cours et fait l’objet d’une attention particulière de la part des autorités afin d’en hâter la finalisation.

Avant l’interruption des rotations en avril, Rosaviatsia, l’Agence fédérale russe du transport aérien, accordait à Air Algérie un programme allant jusqu’à trois fréquences hebdomadaires entre Alger et Moscou. Les vols avaient par la suite été retirés petit à petit des outils de réservation.

Les voyageurs devront ainsi armer leur patience encore un peu. Même si les programmes prévoient un redémarrage à l’automne, l’absence d’un calendrier précis invite à la prudence. La reprise effective ne sera actée qu’au moment de l’ouverture de la billetterie, qui dévoilera le programme officiel, les fréquences et la grille tarifaire de la compagnie.

La suspension des lignes directes entrave la mobilité des étudiants et des touristes entre les deux nations. Comme l’a rapporté Alexeï Solomatin, le passage forcé par des vols d’escale augmente désormais le temps de trajet ainsi que la facture pour les voyageurs.

Air Algérie poursuit l’expansion de son réseau international

La possible réouverture de la ligne vers Moscou s’inscrit dans le cadre de l’expansion globale du réseau d’Air Algérie, soutenue par le renouvellement de sa flotte. La compagnie nationale intensifie ses liaisons internationales, notamment avec le lancement ou le renforcement de dessertes clés vers l’Europe (Berlin), l’Asie (Shanghai, Delhi) et le continent africain.

Le rétablissement des vols directs entre Alger et Moscou vise avant tout à restaurer un axe stratégique interrompu depuis plusieurs mois. Si l’accord des autorités russes prévoit un potentiel de trois fréquences par semaine, le volume réel des rotations sera ajusté par la compagnie lors du redémarrage effectif.

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