Vols Alger – Montréal : quels sont les prix pour l’automne 2022 ?

De plus en plus d’Algériens décident de quitter le pays pour poursuivre leurs études ou même leurs carrières au Canada. Par ailleurs, d’autres préfèrent profiter du début de l’automne pour y passer quelques jours. Et ce afin de d’éviter les fortes chaleurs et l’afflux des touristes.

Cependant, depuis le début de la saison estivale et la reprise des activités aériennes, les prix des billets d’avions entre l’Algérie et le Canada restent très chers pour les voyageurs algériens. Notamment, ceux qui souhaitent se rendre à Montréal depuis Alger.

Pour savoir quels sont les tarifs pratiqués entre ces destinations, nous avons fait des simulations. Et ce, pour connaitre les prix chez plusieurs compagnies aériennes pour le début de l’automne 2022. À savoir, Air Algérie et Air Canada et Air France.

Vols Alger – Montréal : quels sont les prix d’Air Algérie pour l’automne 2022 ?

Les prix de la compagnie aérienne nationale connaissent ces derniers temps une légère baisse. Et ce, pour plusieurs destinations internationales, notamment le Canada. Vers ce pays, Air Algérie dessert l’aéroport de Montréal depuis celui de Houari Boumediene à Alger.

Pour tenter de satisfaire sa clientèle qui souhaite voyager vers Montréal, le transporteur aérien national propose, sur son site de réservation, des billets à hauteurs de 800 dollars canadiens. En effet, ce tarif est applicable sur les réservations du mois de septembre, mais aussi pour le début du mois d’octobre 2022.

Ainsi, si vous décidez de réserver votre billet entre Alger et Montréal le 28 septembre prochain, vous allez dépenser la somme de 799.84 dollars canadiens. Ce qui correspond au total de 87 180 dinars algériens pour un aller simple.

Quels sont les prix d’Air Canada et Air France pour l’automne 2022 ?

De son côté, la principale compagnie aérienne canadienne, en l’occurrence Air Canada, dessert également la ligne Alger – Montréal. En revanche, ses tarifs restent assez élevés à comparer avec ceux pratiqués par Air Algérie.

En effet, pour le début de l’automne, Air Canada commercialise ses vols directs pour les mêmes destinations au prix de 1154 dollars canadiens pour un aller simple, ce qui fait l’équivalent de 125 783 dinars algériens. Cependant, ce prix connaitra encore une baisse pour atteindre les 1033 dollars canadiens vars la fin du mois de septembre 2022.

Une autre compagnie aérienne assure la desserte de la ligne Alger – Montréal, c’est Air France. Par ailleurs, comme les autres transporteurs aériens, ses tarifs tournent autours du même niveau. À savoir, 900 dollars canadiens. Pour rappel, Air France a lancé une promotion pour les réservations en aller-retour entre Alger et Montréal. Ainsi, vous pouvez faire quelques économies si vous comptez voyager vers le Canada en ce début de l’automne.