Vols Alger – Montréal : programme d’Air Algérie à partir de juin 2022

Le ministère des Transports a rendu public jeudi soir, 19 mai 2022, son nouveau programme pour la saison estivale 2022. Il comporte plusieurs nouveautés sur différentes lignes. Dont celle reliant Alger-Montréal au Canada. Assurée au rythme de cinq vols hebdomadaires depuis plusieurs mois, cette ligne est désormais portée à huit vols par semaine. Une fréquence qui pourrait bien être doublée au cours des prochaines semaines grâce à la reprise annoncée par Air Canada.

En effet, cette dernière, qui compte relancer ses dessertes sur la même ligne en date du 8 juin 2022, bénéficiera du même quota de vols et ce, selon le principe de la réciprocité. En conséquence, la liaison Alger – Montréal – Alger sera assurée à hauteur de 16 vols par semaine.

Une annonce qui ne manquera pas de ravir la communauté algérienne installée dans ce pays. Force est de constater que celle-ci subit le martyre à cause de la rareté des vols proposés par cette ligne. Les cinq liaisons assurées jusqu’à présent par la compagnie Air Algérie ne suffisaient pas à combler la forte demande formulée par les Algériens de la diaspora.

Montréal – Alger : quel est le programme des nouveaux vols ?

Cette année, on comptera en effet un nombre de vols beaucoup plus important que durant les étés 2020 et 2021. Et ce, principalement vers la France mais aussi vers d’autres destinations internationales, notamment le Canada.

Pour cette destination, le programme des nouveaux vols d’Air Algérie reliant Montréal à Alger s’étale comme suit :

Le AH2701, tous les Lundis et mercredis vers 16h10;

Le AH2703, tous les Mardis à 12h00.

Il faut dire que le Canada accueille une forte communauté algérienne. D’ailleurs, de nombreuses voix se sont exprimées pour réclamer le renforcement de ce programme pour permettre aux nombreux Algériens installés dans ce pays de se déplacer à leur gré.

Ceux-ci, qui ont dû se priver de leurs vacances en Algérie l’année dernière et celle d’avant, vont pouvoir se rendre dans le pays au cours de la prochaine saison estivale et profiter de leurs familles. A présent, ces Algériens espèrent une révision à la baisse des prix des billets. Une éventualité qui n’est pas à exclure compte tenu de cette augmentation du nombre de vols.

Air Algérie prévoit-elle une baisse de ses prix ?

Le président de la commission des affaires étrangères à l’Assemblée populaire nationale, Mohamed Hani, est convaincu que les tarifs vont chuter. Il a affiché, lors d’une conférence de presse, organisée mardi 24 mai 2022 au bureau de la commission, un certain optimisme concernant la baisse des prix pour le mois de juin.

Evoquant les répercussions des nouveaux programmes de vols et de liaisons sur les tarifs; le député a affirmé s’attendre à une réduction des prix; au cours du mois prochain « en raison de l’augmentation des vols et des liaisons ».