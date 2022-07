Vols Alger-Montréal : le Canada rétablit l’une de ses mesures sanitaires

Grâce à l’amélioration du contexte sanitaire, plusieurs pays dans le monde ont levé les restrictions de voyage pour assurer une meilleure saison estivale. Cependant, avec l’ouverture des frontières, les chiffres de la propagation du Coronavirus ont commencé à repartir à la hausse. Une situation qui a poussé certains pays dans le monde à remettre en place quelques unes des mesures sanitaires.

Au nombre de ces pays, on retrouve le Canada. En effet, le 11 juillet dernier, les autorités canadiennes ont procédé à la suspension de certaines mesures. Notamment celle relative à l’obligation du test de dépistage aléatoire pour les voyageurs par voie aérienne.

Cependant, quelques jours plus tard, Jean-Yves Duclos, le Ministre fédéral Canadien de la santé a exprimé dans un communiqué sa volonté pour le maintien des mesures de dépistage aux niveau des frontières, et ce, dans le but de suivre l’évolution du Covid-19 mais aussi de ses variantes.

Vols Alger – Montréal : qui est concerné par le test de dépistage aléatoire au Canada ?

Selon le communiqué de ce ministre canadien, cette mesure prendra effet à compter du mardi 19 juillet prochain, et ce, au niveau de quatre aéroports. Notamment, Calgary, Toronto, Vancouver et Montréal. Cela concerne tous les voyageurs par voie aérienne considérés comme entièrement vaccinés, y compris les Algériens, et ce, dès leur arrivée sur le territoire canadien.

Cependant, pour être considéré comme entièrement vacciné, le voyageur doit compléter une série de vaccin anti Covid approuvé par le gouvernement canadien, 14 jours avant son arrivée dans ce pays.

Pour ce qui est des non vaccinés, ceux-ci sont appelés à se soumettre à une quarantaine allant jusqu’à 14 jours, mais aussi, à un test de dépistage au jour 1 et au jour 8. Si ce dernier fait objet d’un résultat positif, le voyageur en possession de ce résultat doit obligatoirement suivre un isolement de 10 jours et ce, à compter de la réception de celui-ci.

Par ailleurs, les autorités canadiennes précisent que les tests de dépistages doivent se faire en dehors des aéroports, notamment, aux niveaux des pharmacies, ou par voie virtuelle pour les tests d’auto dépistage. Contrairement aux tests aléatoires qui se feront, sans changement, au niveau des frontières. Ainsi, les passagers ayant été sélectionnés pour le test aléatoire de dépistage recevront un email les orientant dans les prochaines procédures à suivre.

Dans ce sillage, sur son site internet, le gouvernement canadien appelle tous les voyageurs arrivant dans son pays à utiliser l’application Arrive CAN, et ce dans le but d’obtenir tous les renseignements relatifs à leurs voyages au Canada.