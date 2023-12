Vols Alger – Montréal : Air Canada dévoile son programme d’été 2024

Plusieurs compagnies aériennes ont décidé de prendre de l’avance et de lancer les réservations pour la saison estivale 2024, à l’avance. En plus d’Air Algérie, plusieurs autres compagnies aériennes étrangères ont décidé de faire de même et de lancer la vente des billets.

C’est le cas aussi chez la compagnie canadienne, Air Canada, qui a récemment dévoilé son programme des vols au départ de l’aéroport de Montréal vers celui de Houari Boumediene à Alger.

Saison estivale 2024 : Air Canada baisse le nombre de ses fréquences entre Alger et Montréal

Pour l’été 2024, Air Canada prévoit d’assurer la desserte de l’Algérie à raison de quatre vols par semaine, au départ de l’aéroport de Montréal, vers celui d’Alger. Notamment, tous les lundis, mardis, jeudis et samedis. Ainsi, la compagnie aérienne canadienne a décidé de réduire son nombre de vols. Rappelons, en été 2023, elle desservait l’Algérie à raison de huit vols par semaine.

Par ailleurs, le transporteur aérien a justifié cette baisse pour le manque d’avions auquel est confronté Air Canada. Pour compenser cette baisse, la compagnie aérienne canadienne mise sur la qualité de ses voyages. Pour la saison estivale 2024, elle prévoit, donc, de déployer des Airbus 330-300, avec deux classes : 257 sièges en économique et 30 en économique privilège.

Air Algérie : ouverture des réservations pour l’été 2024

Sur son site de réservation, la compagnie aérienne canadienne a déjà ouvert les réservations sur ses vols programmés pour l’été 2024. Son programme s’étale du 17 juin jusqu’au 28 septembre 2024. Les voyageurs qui ont prévu de passer leurs prochaines vacances dans l’une de ces destinations pourront dès maintenant réserver leurs billets.

Concernant le prix des billets Alger – Montréal, Air Canada propose ses vols à partir de 363 dollars canadiens pour un voyage en aller simple en classe économique, programmé pour le prochain mois de juin 2024. Les vols retours sont quant à eux proposés au prix de 391 dollars.

