Vols Alger – Londres : Air Algérie annonce des perturbations

Cela fait plusieurs mois que le secteur aérien nage en plein chaos. Entre les compagnies aériennes et les structures aéroportuaires, on ne finit jamais avec les grèves et les perturbations des différents programmes aériens. C’est d’ailleurs le cas pour plusieurs aéroports européens.

Parmi ces derniers, les aéroports parisiens qui se sont engagés dans des mouvements de grève, le mois dernier. Cependant, la France n’est pas la seule à connaître cette instabilité au niveau de ses structures. Car en effet, un des grands aéroports britanniques a dernièrement annoncé plusieurs perturbations de ses programmes.

Dans ce même sillage, la compagnie nationale aérienne a fait part, aujourd’hui, d’une nouvelle concernant ses vols vers Londres. Par le billet d’un communiqué rendu public sur sa page officiel, Air Algérie annonce que le programme de ses liaisons au départ d’Alger vers Heathrow à Londres pourrait être perturbé .

Par ailleurs, le transporteur aérien national a justifié ses perturbations par la saturation de cet aéroport, et ce à compter du 22 juillet prochain. Air Algérie précise également dans son communiqué qu’elle tiendra au courant sa clientèle des éventuels changements.

L’aéroport de Londres limite son nombre de passagers

Heathrow constitue le plus important aéroport britannique. Cependant, face à la pénurie des employés, cette enceinte a décidé de sortir de son silence pour demander aux compagnies aériennes de ne plus vendre de billets à sa destination.

En effet, cela représente un coup dur pour le secteur aérien. Dans la mesure où, après plusieurs annulations annoncées par cette structure le lundi dernier. L’aéroport de Heathrow a décidé, mardi 12 juillet dernier, de limiter son nombre de passagers à 100000 par jour. Ce qui correspond à une réduction de 4000 voyageurs.

Il convient de rappeler que cet aéroport connaît de vraies perturbations, notamment des retards et annulations de vols, des soucis de livraison des bagages… Le tout causé par le manque de personnel. Ce dernier se ressent beaucoup plus au niveau de la manutention et l’enregistrement des bagages. Il s’agit du moins de ce qu’a confirmé le directeur de cet aéroport dans un communiqué.

Fin juin dernier, l’aéroport de Heathrow a adressé ses instructions à plusieurs compagnies aériennes, et ce dans le but d’alléger le nombre des voyageurs à sa destination. Si certains transporteurs aériens, comme Wizz Air et easyJet ont répondu présents à cette demande, les autres n’ont pas levé le petit doigt.