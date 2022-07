Vols Alger – Londres : Air Algérie annonce de nouveaux changements

La saturation de l’aéroport de Londres Heathrow continue d’avoir un impact sur les programmes des compagnies aériennes, dont celui de la compagnie nationale, Air Algérie. Ce jeudi 21 juillet, le transporteur aérien national a annoncé de nouveaux changements concernant les vols en provenance et à destinations de Londres.

Dans un communiqué rendu public ce jeudi 21 juillet, la compagnie nationale Air Algérie a informé ses passagers à destination et en provenance de Londres que des changements ont été opérés sur le programme des vols ».

Air Algérie a une nouvelle fois expliqué que ces changements interviennent à cause de « la saturation de l’aéroport de Londres Heathrow, qui a impacté la plupart des compagnies aériennes ». Notant qu’ils interviendront suivant deux points.

D’abord, le report du vol du 24/07/2022 au lendemain 25/07/22 comme suit :

-AH2054 Alger – Londres Heathrow devient AH2354 Alger -Londres Stansted à 14h50.

-AH2055 Londres Heathrow – Alger devient AH2355 Londres Stansted -Alger à 19h00.

Ensuite, le transfert d’aéroport avec maintien des dates des vols du 26, 29, 30 et 31 /07/2022 comme suit :

-AH2054 Alger – Londres Heathrow devient AH2354 Alger -Londres Stansted à 14h50.

-AH2055 Londres Heathrow – Alger devient AH2355 Londres Stansted -Alger à 19h00.

« Air Algérie ne manquera pas de vous tenir informé de l’évolution de la situation et vous informe de la mise à disposition de bus pour le transfert entre l’aéroport de Londres Heathrow et l’aéroport de Londres Stansted », a conclu le communiqué de la compagnie aérienne nationale.

Pour rappel, le 12 juillet dernier, l’aéroport de Londres Heathrow avait décidé de limiter son nombre de passagers à 100000 par jour. Le plus grand aéroport britannique fait face à un manque de personnel et a décidé de demander aux compagnies aériennes de ne plus vendre de billets à sa destination.