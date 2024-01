Vols Alger – Francfort : les aéroports allemands en grève ce jeudi

Les grèves du secteur du transport aérien de retour en Europe. Les principaux aéroports d’Allemagne se préparent à entamer une nouvelle journée de grève après avoir été fortement perturbé par les conditions météorologiques extrêmes.

Le personnel de sécurité dans les principaux aéroports en Allemagne est appelé à la grève, pour le jeudi 1er février 2024. C’est ce qui ressort d’un communiqué du syndicat allemand des services, qui exige une augmentation des salaires.

Le trafic aérien perturbé à l’aéroport de Francfort

Les aéroports de Hambourg, Brême, Hanovre, Berlin, Cologne, Düsseldorf, Leipzig, Dresde, Erfurt, Francfort-sur-le-Main et Stuttgart sont concernés par cet appel à la grève, indique le syndicat, alors que l’Allemagne est confrontée à une vague de grève dans le secteur des transports.

La plupart de ces aéroports ont annoncé l’annulation des vols programmés pour ce jeudi, tandis que les arrivées à destination de l’Allemagne pourraient bien être affectées. Les employés de sécurité manifesteront dans les aéroports du pays, le 1ᵉʳ février, pour demander des salaires plus élevés. Les points de sécurité au niveau de ces aéroports seront fermés, ce qui signifie que les voyageurs ne pourront pas passer par les contrôles de sécurité pour prendre leurs vols.

La compagnie aérienne Lufthansa, qui compte dans son programme des vols entre Francfort et Alger, a conseillé aux passagers qui prévoient de voyager, en ce jeudi, de rester chez eux et de reporter leurs déplacements. De son côté, la direction de l’aéroport de Francfort alerte contre des perturbations majeures et des annulations de vols tout au long de cette journée.

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, assure aussi la desserte de l’aéroport de Francfort au départ de celui de Houari Boumediene à Alger. Cependant, elle n’a communiqué aucune annulation, pour l’instant.

À LIRE AUSSI :

>> Air Canada réduit le nombre de ses vols entre Alger et Montréal

>> Nouvelle promotion chez Air Algérie : quelles sont les destinations concernées ?