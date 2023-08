Vols Alger – Dubaï : les promotions de retour chez Emirates

Les voyageurs algériens sont de plus en plus à choisir les Émirats arabes unis, notamment, Dubaï pour y passer leurs vacances ou encore y s’installer. En effet, cette ville fait partie des destinations touristiques incontournables au monde. Son désert, ses gratte-ciels et son atmosphère luxueuse séduisent les voyageurs à travers le monde.

Pour voyager vers cette destination, les passagers algériens font appel aux services des deux compagnies aériennes, Air Algérie et Emirates. D’ailleurs, cette dernière affiche, sur son site de réservation, de nouvelles promotions sur ses vols au départ d’Alger vers Dubaï.

Vols Alger – Dubaï : Emirates annonce des tarifs spéciaux

En effet, la compagnie aérienne émiratie profite de la saison estivale pour réduire les prix de ses billets. Parmi les lignes soumises à ces promotions, la ligne reliant entre l’aéroport de Dubaï et celui d’Alger. Emirates propose en vente ses billets en aller-retour à des prix intéressants.

Par ailleurs, cette offre est valable jusqu’au 15 août 2023. Et concerne les voyages programmés jusqu’au 30 novembre 2023. Dans le cadre de cette promotion, Emirates commercialise ses vols Alger – Dubaï au prix de 93 825 dinars algériens.

En revanche, il convient de préciser que cette offre est limitée et est soumise à des conditions de disponibilités des billets. Pour rappel, Emirates assure également la desserte d’autres destinations internationales au départ d’Alger. Ces vols comprennent des escales, notamment vers :

Alger – Bahreïn : au prix de 111 828 dinars algériens ;

Vers Istanbul : à partir de 98 440 Dzd ;

À destination du Koweït : au prix de 113 790 dinars algériens.

Il importe de préciser que ces prix, d’Emirates, concernent les vols en aller-retour depuis et vers l’aéroport d’Alger.

