Vols Alger – Dubaï avec Emirates : 2 nuits gratuites pour les Algériens

Considérée comme la meilleure compagnie aérienne dans le monde arabe, Emirates Airlines ne cesse de séduire les voyageurs; y compris les Algériens. En effet, elle multiplie les offres pour attirer un grand nombre de passagers à bord de ses avions.

Parmi ses dernières offres alléchantes, Emirates Airlines propose aux voyageurs en provenance d’Algérie de passer deux nuitées gratuites dans deux établissements hôteliers. Ainsi, pour séjourner au niveau de l’hôtel JW Marriott Marquis et du Hilton Garden Inn, les Algériens sont seulement tenus de réserver un aller – retour durant la période du 6 au 20 juin 2022 en classe économique. Par ailleurs, les voyageurs depuis et vers Dubaï pourront bénéficier d’une franchise accordée par la compagnie sur leurs bagages supplémentaires.

En revanche, dans un communiqué parvenu à notre rédaction; la compagnie détaille la démarche permettant de profiter de ce séjour gratuit dans l’un de ces hôtels. Ainsi, les voyageurs algériens doivent confirmer par e-mail :

Le numéro de réservation confirmée;

La date prévue pour l’arrivée à Dubaï ;

Les noms de tous les accompagnateurs incluant dans la réservation;

Le numéro de téléphone et l’adresse e-mail.

Il convient de rappeler que cette offre est valable pour les vols programmés par Emirates Airlines dans la période du 9 juin au 30 septembre 2022; Et dont la réservation s’est faite, comme citée précédemment, entre le 6 au 20 juin de l’année en cours.

Le « My Emirates Pass » : une autre offre de la compagnie

Dans le même sillage, Emirates Airlines ne s’arrête pas à une seule proposition. En effet, par son « My Emirates Pass », les voyageurs algériens pourront bénéficier d’une offre exclusive sur plus de 500 endroits. Pour s’y faire, le ressortissant algérien doit seulement présenter sa carte d’embarquement à bord d’Emirates Airlines.

Ainsi tous les voyageurs à bord de ce transporteur aérien pourront bénéficier d’un ensemble de réduction; dans les établissements les plus prisés de Dubaï.

Vols Alger – Dubaï : les prix d’Emirates Airlines

Dubaï reste la destination par excellence des touristes mais également des Hommes d’affaires dans le monde. Et ce que prévoit Emirates Airlines comme conditions de voyage ne fait que renforcer ce constat.

Du côté des vols et de leurs prix, cette compagnie aérienne a prévu des liaisons entre l’aéroport d’Alger et celui de Dubaï. En effet, pour le mois de juin 2022, la liaison entre ces deux villes est affichée au prix de 92253 DA, c’est notamment le cas du vol du 7 de ce mois. Si vous souhaitez bénéficier du meilleur tarif de ce mois, il est possible de réserver votre aller simple au prix de 81733 DA en date du 11 et 12 juin 2022.

Sur son site de réservation, Emirates Airlines prévoit une baisse de ses tarifs. C’est le cas de la majorité de ces vols prévus pour juillet 2022. Par exemple, citons les dessertes du 19 et 24 juillet 2022, qui sont commercialisés au prix de 73853 DA.

Par ailleurs, pour le mois d’août 2022, ce niveau des prix reste maintenu, excepté quelques vols qui sont affichés au tarif du 118233 DA l’aller simple.