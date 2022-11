Vols Alger – Doha : des remises de 25% chez Qatar Airways

C’est le grand Outlet chez Vueling, le black friday chez ASL Airlines ou simplement la période des meilleures promotions chez les autres compagnies aériennes. En dehors du créneau France – Algérie, plusieurs transporteurs aériens offrent également quelques bons plans pour les voyageurs vers le territoire national.

Au nombre de ces derniers, Qatar Airways proposent également une offre très intéressante pour ces voyageurs. Dont ceux à destination de la capitale Alger. Pour rappel, cette compagnie qatarie dessert l’Algérie à raison de plusieurs vols par semaine au départ de Doha. Pour ceux qui comptent programmer leurs voyages avec ce transporteur aérien, n’hésitez pas à réserver vos billets dans le cadre de l’offre « Friday Rush » de Qatar Airways.

Vols Alger – Doha : 25 % de réduction sur le prix des billets chez Qatar Airways

À l’occasion du Black Friday, lancé pour le dernier vendredi du mois de novembre, la compagnie aérienne Qatar Airways a, elle aussi, lancé son offre spéciale. En effet, elle propose pour ces voyageurs une réduction de 25 % pour tous ces vols réservés à partir de son site et via son application.

Par ailleurs, Qatar Airways précise que le dernier délai pour profiter de ces réductions est fixé pour le 2 décembre prochain. Sont concernés par cette offre, tous les vols programmés pour la période du 15 janvier prochain jusqu’au 30 juin 2023.

Pour les jours restant de ce mois de novembre. Qatar Airways propose sur son site de réservation des billets au départ de Doha vers la capitale Alger. Et ce, au prix de 140 842 Dzd pour un aller simple en classe économique. Ce prix s’applique notamment pour les vols de la compagnie programmée pour le 27 et 28 novembre prochain.

Qatar Airways prévoit de maintenir ce niveau des prix pour la première moitié du mois de décembre 2022. Mais compte également quelques offres intéressantes pour certaines dates. Notamment, des allers simples au pris de 78 962 Dzd entre Doha et Alger, programmés pour les jours du 19 et 21 décembre 2022. Et au prix de 76 132 Dzd pour les dates du 25, 26, 28 décembre 2022.