Vols Alger-Doha : Air Algérie dévoile les prix de ses billets

Avec l’ouverture des frontières mondiales qui s’intensifie, la demande des voyageurs est là. Avec les programmes proposés actuellement, l’offre n’est pas adéquate et le nombre de vols est insuffisant.

Le dimanche 20 juin 2022, le chef d’état algérien a tenu une réunion de conseil des ministres lors de laquelle il a abordé les points jugés importants. Il a alors communiqué les instructions quant au secteur aérien et les directives à suivre.

Un renforcement du programme aérien à destination de Doha a donc été validé par le conseil des ministres. Air Algérie pourra desservir deux liaisons en plus de celle proposée actuellement. Qatar Airways pourra elle aussi bénéficier de cette décision et augmenter le nombre de vols proposés grâce au principe de réciprocité établi par le gouvernement algérien.

Air Algérie lance les ventes, et révèle la date du premier vol

Dans le cadre de ce nouveau programme, Air Algérie a lancé la vente des billets d’avion. En effet, dans un communiqué publié le 4 juillet 2022 par la compagnie aérienne, plus de détails sont révélés.

Air Algérie va proposer deux vols hebdomadaires entre Alger et Doha dés le 4 Aout 2022. Les vols d’Alger vers Doha sont programmés tous les mercredis et vendredis, tandis que ceux de Doha vers Alger sont prévus tous les jeudis et samedis.

Prix des billets : la compagnie affiche les tarifs

Le programme étant lancé, les billets sont également déjà mis en vente. Sur le site internet d’Air Algérie, il est déjà possible de réserver son vol.

Le 4 Aout 2022 d’Alger, pour un aller simple vers Doha le billet est affiché sur à 38,773.00 minimum pour une personne pour un vol en classe économique. Pour un aller simple de Doha vers Alger, le billet est vendu à partir de 488.48 euros.

Si les voyageurs veulent faire un aller retour Alger – Doha – Alger prévu le 4 et 25 août en classe économique, il faut compter au moins 64.174 dinars soit environ 320 euros.

Néanmoins, le prix reste relativement abordable au vu du tarif appliqué par la compagnie aérienne concurrente. En effet, le billet en aller – retour pour la même période est proposé à 135.950 dinars soit 680 € environ chez Qatar Airways.