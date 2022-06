Vols Alger-Barcelone Air Algérie et Iberia : les prix pour juillet 2022

Après une année chargée de pression et de stress côté personnel et professionnel, les Algériens profitent de leurs vacances d’été pour prendre de l’air et se changer les idées. Au même titre que la Tunisie, l’Espagne représente une des destinations favorites des voyageurs algériens pour passer la saison estivale.

De son côté, dans une démarche de s’ouvrir de plus en plus vers le monde, le ministre des transports a renforcé, au mois de mai dernier, le programme des liaisons aériennes. Cependant, que ce soit pour Air Algérie ou Tassili Airlines, le créneau Espagne n’est pas concerné par cette augmentation, au grand malheur des voyageurs algériens.

Un autre problème que rencontre les Algériens qui souhaitent quitter le territoire national en cet été 2022, les prix. En effet, les compagnies aériennes étrangères affichent des tarifs hors portées. C’est notamment le cas pour plusieurs destinations.

Vols Alger – Barcelone : les prix d’Air Algérie pour juillets 2022

À défaut de l’augmentation des vols à destination de l’Espagne, Air Algérie continue la desserte de ce pays selon le même programme; soit au rythme de quatre vols par semaine. Et ce, tous les mardis, mercredis, vendredis et samedis.

Dans le même sillage, et par le biais de son site de réservation, le transport aérien national affiche en vente des billets pour ses vols Alger – Barcelone. En effet, pour cette ligne, un aller simple coûte environ 156.87 euros. Cela correspond au tarif affiché pour la liaison du 1 juillet 2022. Cependant si vous souhaitez réserver des billets vers Barcelone à partir d’Alger, il faut le faire maintenant; dans la mesure où le nombre des billets disponibles pour ce mois de juillet 2022 est très limité.

Vols Barcelone – Alger : les prix chez Iberia

Selon le principe de réciprocité, les compagnies aériennes étrangères bénéficieront du même nombre des vols que le transporteur national. Effectivement, Iberia et Vueling partagent quatre vols reliant l’Espagne en Algérie.

En ce qui concerne Iberia, cette compagnie suit la même voie que les autres compagnies aériennes étrangères. En effet, elle affiche sur son site de réservation des tarifs exorbitants. C’est le cas des liaisons prévues pour le 7 et le 12 juillet prochains, qui sont commercialisées au prix de 1033 euros. Par ailleurs, les billets du vol programmé pour le 14 juillet 2022 sont affichés en vente au prix de 783 euros. Il convient de préciser que ces montants correspondent à des allers simples. Celui-ci est, certes, inférieur à ceux du début du mois, mais restent assez chers pour les voyageurs algériens.

De son côté, Vueling, desservant aussi l’Algérie depuis l’Espagne fait de même que son homologue. En effet, elle propose des prix qui ont provoqué la colère de la diaspora algérienne. On cite à titre d’exemple, les places sur le vol du 7 juillet prochain qui sont