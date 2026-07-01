Vols Air France vers l’Algérie : plus de fréquences, Wi-Fi gratuit et nouveaux avions cet été

Air France dévoile un programme estival riche en nouveautés, marqué par le renforcement de ses liaisons vers l’Asie et l’ajustement de ses vols vers l’Algérie. D’autres nouveautés attendent les voyageurs de la compagnie.

En parallèle, la compagnie poursuit la modernisation de son offre en intégrant de nouveaux Airbus A220-300 à sa flotte moyen-courrier, tout en déployant le Wi-Fi à très haut débit.

Excellente nouvelle pour les voyageurs : cette connexion à bord est désormais entièrement gratuite pour tous les membres du programme Flying Blue.

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Air France adapte le programme de ses escales en Algérie

Pour faire face au rush de la période estivale et répondre à la demande auprès des voyageurs algériens, la compagnie aérienne française ajuste son programme pour la desserte de ses vols vers l’Algérie. Les vols seront majoritairement opérés en Airbus 320 et A220-300.

Durant la période estivale, l’offre de transport vers l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle sera structurée de la manière suivante (du 4 juillet au 30 août) :

Alger : 5 vols quotidiens seront assurés au départ de l’aéroport Houari Boumédiène.

5 vols quotidiens seront assurés au départ de l’aéroport Houari Boumédiène. Oran : 1 vol quotidien sera opéré au départ de l’aéroport Ahmed Ben Bella.

Le Wi-Fi ultra-rapide et gratuit prend son envol avec Air France

Promise à l’automne 2024, la révolution de la connectivité à bord est désormais une réalité. Air France accélère le déploiement de son Wi-Fi à très haut débit avec une ambition claire : équiper l’intégralité de sa flotte d’ici la fin de l’année 2026.

En partenariat avec Starlink, leader mondial de la connectivité par satellites en orbite basse, la compagnie garantit une connexion stable, ultra-rapide et à faible latence. Ce service premium est entièrement gratuit et accessible dans toutes les cabines. Depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur, les passagers peuvent connecter plusieurs appareils simultanément pour streamer des films, jouer en réseau, suivre l’actualité ou échanger avec leurs proches.

Comment en profiter ? Il suffit de vous connecter à votre compte Flying Blue. Vous n’êtes pas encore membre ? L’inscription se fait gratuitement à bord, en quelques clics seulement.

Air France poursuit le renouvellement de sa flotte moyen-courrier

Air France franchit une nouvelle étape dans le renouvellement de sa flotte moyen-courrier. Rien qu’au cours de l’année 2025, la compagnie a intégré 11 nouveaux Airbus A220-300, venus remplacer progressivement les anciens appareils de la famille A320.

Conçu pour accueillir 148 passagers, cet avion de dernière génération réinvente l’expérience de voyage. À bord, tout a été pensé pour le confort : des sièges plus larges, des allées spacieuses, des hublots agrandis et des coffres à bagages généreux, le tout complété par un accès au Wi-Fi à très haut débit.

Au-delà du confort, cette transition est un pilier de la stratégie écoresponsable du groupe Air France-KLM. Plus performant et plus vert, l’A220-300 permet de réduire la consommation de carburant de près de 20 % par passager et de diminuer les émissions sonores de 34 %.

Air France renforce ses liaisons vers l’Asie

Depuis le mois de mars, Air France a nettement intensifié son réseau long-courrier au départ de Paris-Charles de Gaulle. La compagnie a ainsi programmé 23 rotations supplémentaires vers des destinations clés telles que Bangkok (BKK), Singapour (SIN), Delhi (DEL), Bombay (BOM) et Nairobi (NBO), des liaisons principalement assurées en Boeing 777-200 (328 sièges).

En parallèle, Air France optimise sa flotte pour maximiser le nombre de places disponibles sur l’Asie. Grâce au déploiement de Boeing 777-300ER, les lignes vers Delhi (DEL), Bangkok (BKK), Tokyo Haneda (HND) et Shanghai Pudong (PVG) gagnent jusqu’à 41 sièges additionnels par vol. L’effort est encore plus marqué sur la liaison Paris-Phuket (HKT) : l’introduction d’un Boeing 777-300 grande capacité permet d’offrir 144 sièges supplémentaires à chaque voyage.

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