Vols Air Algérie : Istanbul à prix réduit, les promotions prolongées jusqu’en mars 2027

Bonne nouvelle pour les voyageurs ! Air Algérie prolonge ses tarifs promotionnels sur le réseau international, offrant ainsi plus de flexibilité pour s’envoler à prix réduit. Cerise sur le gâteau : la compagnie nationale enrichit son offre en intégrant la ligne Alger-Istanbul à la liste des destinations en promotion.

Air Algérie repousse l’échéance de ses offres promotionnelles à l’international. Selon une note adressée à son réseau de partenaires le 15 juillet 2026, la compagnie nationale permet désormais d’utiliser ces billets à tarif préférentiel pour des voyages s’étendant jusqu’au 27 mars 2027.

Cette mesure s’applique à l’ensemble des vols internationaux d’Air Algérie, depuis et vers l’Algérie. Une excellente opportunité pour les passagers, qui bénéficient désormais de plus de flexibilité pour planifier leurs séjours sur tout le réseau concerné.

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Air Algérie prolonge la durée de voyage pour ses vols en promotion

Cette extension englobe toute la saison hivernale 2026-2027 ainsi que le début de l’année 2027. Côté modalités, les conditions d’utilisation demeurent régies par les règles tarifaires en vigueur chez Air Algérie au moment de l’achat.

Le calendrier reste en revanche inchangé pour l’achat des billets : Air Algérie maintient la date limite d’émission au 30 juillet 2026. Pour profiter de ces promotions, il faudra donc impérativement réserver avant cette échéance.

Une fois le billet acheté dans les temps, vous pourrez vous envoler jusqu’au 27 mars 2027. Cette flexibilité permet aux passagers de planifier leurs voyages à l’international plusieurs mois à l’avance, tout en garantissant l’accès à ces tarifs réduits.

Voici les destinations concernées

Un large choix de destinations s’offre aux voyageurs avec des tarifs très compétitifs. En effet, pour traverser l’Atlantique, la ligne Alger-Montréal s’affiche à partir de 118 991 dinars algériens (environ 420 euros) l’aller-retour. Contrairement aux offres low-cost, ce prix inclut un vrai confort de voyage : 2 bagages de 23 kg en soute et 10 kg en cabine.

Vers la France, envolez-vous en aller-retour depuis Alger vers Lyon dès 25 892 DZD ou depuis Oran vers Toulouse dès 25 692 DZD. Envie d’explorer le reste de l’Europe ? Air Algérie propose Lisbonne à partir de 29 506 DA, Rome dès 29 870 dinars et Francfort dès 32 628 DA (selon le tarif 0 Bag). Enfin, la toute nouvelle promo vers Istanbul est affichée à 38 826 DZD (aller-retour avec bagage de 23 kg inclus).

Le compte à rebours est donc lancé ! Pour vous envoler vers l’une de ces destinations, une seule date à retenir : vous avez jusqu’au 30 juillet 2026 pour réserver. Vous pourrez ensuite voyager en toute sérénité jusqu’au 27 mars 2027.

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