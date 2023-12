Vols à petits prix chez ASL Airlines : Oran – Perpignan en promotion à 28 euros

Bonne nouvelle pour les personnes qui prévoit de passer la fin d’année à l’étranger. Plusieurs compagnies aériennes commencent à baisser leurs prix des billets de voyage pour faire profiter leurs passagers des promotions de dernière minute.

C’est le cas d’ASL Airlines qui affiche ses billets d’avion à des prix très attractifs pour permettre à ses voyageurs de profiter de cette fin d’année sans ruiner leurs poches.

Vols Oran – Perpignan : ASL Airlines baisse ses prix pour la fin d’année 2023

En effet, la compagnie aérienne française affiche ses billets de voyage, au départ de l’aéroport d’Oran vers celui de Perpignan, en France, à partir de 28 euros. C’est le cas pour le vol, programmé en date du vendredi 29 décembre 2023, proposé au même prix.

Pour rappel, ASL Airlines a lancé cette ligne aérienne spécialement pour les vacances de la Toussaint et de Noël, en plus de trois autres routes aériennes, dont Lille – Sétif, Lille – Béjaia et Paris CDG – Annaba. Les passagers qui ont prévu de passer cette fin d’année en France, pourront bien profiter de cette offre. Il est important de préciser que ce tarif inclut uniquement un bagage en cabine de 10 kg.

Les vols Alger – Paris à partir de 51 euros

Une autre ligne aérienne qui profite des petits prix d’ASL Airlines est celle reliant entre l’aéroport international d’Alger et celui de Paris CDG. Pour cette fin d’année 2023, la compagnie aérienne affiche ses billets d’avion à partir de 51.67 euros, le prix d’un voyage en aller simple.

Pour pouvoir profiter de ce prix, il convient de réserver son vol en date de ce lundi 25 décembre 2023, programmé à 19 h 55. Quant à la ligne Alger – Lyon, les vols de la compagnie sont proposés au prix de 98 euros, sur son site de réservation.

