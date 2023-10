Vols à destination de l’Égypte : Air Algérie renforce son programme

La compagnie aérienne nationale s’envole à la conquête du marché africain, une stratégie qui permet à Air Algérie de se positionner comme une plaque tournante majeure du transport aérien en Méditerranée. En effet, son expansion sur le continent africain lui permet de connecter entre différentes destinations internationales.

Pour rappel, après l’ouverture des vols vers Johannesburg en Afrique du Sud, Air Algérie a lancé ces nouvelles liaisons vers Addis-Abeba en Éthiopie et Douala au Cameroun.

Air Algérie augmente son nombre des vols vers le Caire

Visiblement, la compagnie aérienne nationale ne se limite pas à l’ouverture de nouvelles lignes aériennes, mais procède également au renforcement de celles déjà existantes. Il en est question de sa ligne reliant entre l’aéroport de Houari Boumediene à Alger et celui du Caire en Égypte.

En effet, selon les données du site spécialisé, Aéroroutes, la compagnie aérienne nationale compte renforcer davantage son programme des vols, pour l’hiver 2023/2024. Actuellement, Air Algérie assure jusqu’à trois vols par semaine à destination du Caire, elle compte augmenter ce nombre jusqu’à six liaisons par semaine, soit tous les vendredis, samedis, dimanches, lundis, mardis et mercredis. Et ce, à partir du 29 octobre 2023.

Les vols d’Air Algérie quitteront l’aéroport de Houari Boumedienne à 8 h 30 du matin pour atterrir en Égypte vers 13 h 15.

Vols vers l’Égypte : quels sont les prix d’Air Algérie ?

Sur son site de réservation, le programme d’Air Algérie confirme les données d’Aéroroutes. Par ailleurs, pour ceux qui se posent la question des tarifs appliqués par la compagnie sur ses vols Alger – le Caire, les billets d’Air Algérie sont commercialisés à partir de 38 195 dinars algériens, le prix d’un aller simple en classe économique.

Cependant, il est bien possible de faire réduire ce tarif en profitant des promotions de la compagnie proposée en ce moment. En effet, Air Algérie propose jusqu’à 40 % de réduction sur les billets primes. L’offre est valable jusqu’au 5 novembre 2023.

