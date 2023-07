Vols à destination de l’Algérie : vers une baisse des prix des billets d’avion ?

Depuis la reprise des activités aériennes suite à la crise pandémique, les prix des billets d’avion continuent de flamber. En effet, des prix des billets d’avion exorbitants qui ruinent les enveloppes budgétaires de plusieurs voyageurs.

En plein été 2023, les voyageurs se posent la question de comment évoluent les prix des billets d’avion ? la surchauffe tarifaire est-elle terminée ? Le directeur digital de l’OTA répond à cette question, notamment dans un entretien accordé à l’écho touristique.

Vols à destination de l’Algérie : vers la fin de l’inflation ?

En effet, dans cette analyse, ce spécialiste du voyage a fait état de 98 578 billets en classe économique, durant ce mois de juillet 2023. Et estime que les prix des billets stagnent pour les vols long-courriers, toutes destinations confondues. Ces tarifs deviennent légèrement plus attractifs. Et ce, notamment grâce une baisse de 2.1% des prix des billets.

Par ailleurs, en ce qui concerne les voyages moyens et court-courriers, ce voyagiste annonce une très probable déflation. Pour les pays du Maghreb la décrue est significative, notamment pour la Tunisie qui enregistre une baisse de -13.5 % de ces prix des billets d’avion et l’Algérie dont les prix des billets ont baissé de -11.6%.

En effet, en ce mois de juillet, les prix des billets d’avion vers l’Algérie s’élèvent à une moyenne de 438 euros, soit une baisse de 11.6 % par rapport aux prix des compagnies aériennes enregistrés durant la même période de l’année précédente 2022.

Ces paramètres laissent deviner les prémices d’une baisse quasi certaine des prix des billets d’avion en août et septembre 2023. Les compagnies aériennes profiteront de cette période pour lancer de nouvelles offres tarifaires et promotionnelles pour soutenir la forte demande.

