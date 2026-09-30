Volotea coupe dans son programme : plusieurs vols vers l’Algérie fortement réduits cet hiver

Face à la flambée des prix du carburant, Volotea revoit ses ambitions à la baisse. La compagnie aérienne low-cost espagnole s’apprête à réduire drastiquement son programme de vols hivernal au départ de la France. Quelles sont les liaisons vers l’Algérie impactées par ces annulations et ajustements de fréquence ?

Une baisse de plus de 10 % est à prévoir. D’après les informations des médias français, appuyées par les données du cabinet d’analyse spécialisé Cirium, la compagnie Volotea va réduire son offre de vol de plus de 10 % pour la période hivernale allant de novembre à février.

L’aéroport de Bordeaux figure parmi les plus impactés, enregistrant une chute de 35 % de ses vols par rapport à l’hiver 2025. Un porte-parole de la plateforme a d’ailleurs confirmé au journal 20 Minutes que Volotea est la compagnie qui totalise le plus grand nombre d’annulations.

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Volotea réduit ses vols en France : quelles liaisons vers l’Algérie sont touchées ?

Directement provoquée par la hausse du prix du kérosène liée au conflit au Moyen-Orient, cette baisse d’activité au départ de la France frappe de plein fouet la low-cost espagnole. Les liaisons vers l’Algérie n’échappent pas à ces coupes budgétaires.

Sur la ligne Bordeaux – Alger, Volotea assurera encore 5 dessertes hebdomadaires au cours du mois d’octobre. La baisse de rythme sera toutefois nette dès novembre, où l’offre sera ramenée à deux vols par semaine seulement, programmés chaque mercredi et dimanche.

Du côté de Marseille – Béjaïa, la compagnie maintiendra deux rotations par semaine (les lundis et vendredis) jusqu’à la fin du mois de décembre. Le programme subira ensuite une réduction drastique en début d’année, avec seulement deux vols assurés par mois durant janvier et février 2027, avant un retour aux fréquences habituelles prévu à partir de mars.

Enfin, la liaison Marseille – Tlemcen verra également son offre diminuer. Après un mois d’octobre opéré à raison de deux liaisons hebdomadaires (les mardis et vendredis), la ligne ne comptera plus qu’une seule desserte par semaine à partir de novembre, fixée au mercredi. Sur cette même liaison, Volotea réduira drastiquement la voilure au début de l’année en n’assurant plus qu’un unique vol par mois en janvier et février. Le programme reprendra progressivement des couleurs dès le printemps : la fréquence repassera d’abord à deux vols par semaine en mars, puis à trois rotations hebdomadaires à partir d’avril.

Vol Volotea annulé : que faire si vous avez déjà réservé ?

Que se passe-t-il pour les vols annulés ? La compagnie précise qu’elle contactera directement les passagers touchés par ces suppressions afin de leur présenter les solutions envisageables et de les aider à réorganiser leur trajet.

Par ailleurs, le reste du réseau entre la France et l’Algérie demeure inchangé pour la saison hivernale. Les liaisons Bordeaux – Oran (2 vols/semaine), Marseille – Constantine (3 vols/semaine), Lyon – Sétif (4 vols/semaine) ainsi que les lignes vers Alger et Oran depuis Marseille (7 vols/semaine chacune) conservent l’intégralité de leurs fréquences.

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