Volotea modifie ses vols vers l’Algérie : Marseille, Lyon, Bordeaux… les lignes touchées

Pour la saison hivernale 2026/2027, Volotea ajuste son programme de vols vers l’Algérie. La compagnie low-cost espagnole annonce d’importants réajustements sur ses liaisons aériennes au départ de la France et de l’Espagne. Quelles sont les lignes impactées, les fréquences modifiées et les nouveautés pour vos trajets transméditerranéens ? Voici tout ce qu’il faut savoir avant de réserver votre billet d’avion Volotea cet hiver.

Selon les dernières révélations de la plateforme spécialisée AeroRoutes (publiées mardi 20 octobre), le transporteur à bas coûts espagnol apporte plusieurs modifications clés à son programme de vols.

🟢 À LIRE AUSSI : Air Algérie : un nouveau partenariat pour relancer la ligne Alger-Tripoli



Ce qui change au programme de Volotea cet hiver

Afin d’absorber la hausse du coût du kérosène, la compagnie aérienne suspend ou supprime plusieurs liaisons régionales et transfrontalières jugées peu rentables, en dehors des pics d’activité de fin d’année.

En comparaison avec le programme opéré du 14 juin au 18 octobre 2026, Volotea revoit son offre à la baisse pour l’hiver 2026/2027. La compagnie enregistre une diminution globale d’environ un tiers de ses vols, cumulant 17 048 liaisons contre 25 395 auparavant.

Sur ses dessertes de l’Algérie au départ de France et d’Espagne, Volotea réajuste son offre. Si la compagnie lance de nouvelles liaisons espagnoles et pérennise ses lignes saisonnières, elle réduit en revanche la fréquence de ses vols depuis la France.

Au départ de l’Espagne, Volotea confirme le lancement de deux liaisons vers Alger le 28 novembre 2026 : Murcie (deux vols par semaine) et Valence (trois vols par semaine). Toutefois, la compagnie espagnole à bas coûts observera une interruption hivernale sur ces deux routes, aucun vol n’étant programmé entre le 6 janvier et le 29 mars 2027.

Volotea réduit ses vols entre la France et l’Algérie sur plusieurs liaisons

Sur son réseau français, Volotea prolonge la desserte Limoges – Oran pendant la saison hivernale à raison d’un vol par semaine. Cette reconduction s’articule autour de deux temps forts : du 21 octobre 2026 au 6 janvier 2027 (fêtes de fin d’année), puis du 18 février au 25 mars 2027 (période printanière).

Pour la saison hivernale 2026/2027, la compagnie aérienne revoit son offre à la baisse sur l’ensemble du réseau reliant la France à l’Algérie. La réduction la plus marquée concerne la liaison Bordeaux – Oran, où le volume passe de 63 à 44 vols. De son côté, la ligne Lyon – Sétif connaît également une diminution de ses fréquences, passant de 97 à 86 vols au cours de la saison.

Le hub de Marseille est particulièrement touché par ces ajustements du programme de vol. Les capacités vers Alger reculent de 308 à 294 vols, tandis que la desserte d’Oran passe de 154 à 139 vols. Les rotations à destination de Constantine sont quant à elles ramenées de 75 à 66 vols, et la ligne vers Tlemcen connaît une baisse plus modérée, s’établissant à 17 vols contre 20 initialement prévus.

Enfin, la liaison entre Marseille et Béjaïa fait l’objet d’un aménagement spécifique : la compagnie espagnole a décidé d’interrompre temporairement cette route au cœur de la saison hivernale, en suspendant l’ensemble des vols entre le 5 janvier et le 18 février 2027.

🟢 À LIRE AUSSI : Air Algérie lance une promotion d’automne : jusqu’à 50 % de réduction sur les vols internationaux