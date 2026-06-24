Volotea ouvre sa première ligne Espagne–Algérie : des vols à prix cassés dès 25 €

Déjà bien implantée dans le ciel algérien depuis les aéroports français, la low cost Volotea change de stratégie et ouvre une nouvelle route directement depuis l’Espagne. Il s’agit de la première ligne de la compagnie entre ces deux pays.

Pour rappel, Volotea compte déjà plusieurs lignes au départ de la France, principalement depuis Marseille, vers les aéroports algériens. Aujourd’hui, la low cost espagnole a décidé de diversifier son offre et de lancer sa première ligne entre l’Espagne et l’Algérie.

Sur son site de réservation, le transporteur aérien affiche désormais de nouveaux vols reliant la ville de Valence à l’aéroport international d’Alger. Désormais, les voyageurs algériens et les membres de la diaspora peuvent réserver leurs billets pour la prochaine saison hivernale.

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Volotea lance ses vols entre Valence et Alger

Bien qu’aucune annonce n’ait été faite concernant l’ouverture de cette nouvelle ligne, les vols sont déjà ouverts à la réservation sur le site de la compagnie. Volotea a programmé son premier vol Alger – Valence pour le 28 novembre 2026.

Les premiers vols sont affichés au prix de 59 euros. Les chasseurs de bons plans pourront trouver encore moins cher quelques jours plus tard : le billet aller est proposé à seulement 25 euros pour le 1er décembre. En revanche, à l’approche des fêtes de fin d’année, la facture s’alourdit rapidement, les prix grimpant au-delà des 200 euros, voire 300 euros sur le reste du mois de décembre.

Du côté des retours, l’axe Alger – Valence affiche lui aussi des tarifs d’appel très attractifs à 25 euros, notamment pour les vols des 10 et 17 décembre. Sans surprise, les prix s’envolent pour dépasser les 200 euros lors des derniers jours de l’année.

Air Algérie dessert Valence-Alger

Air Algérie a relancé la liaison aérienne entre Valence et Alger depuis le 14 juin 2026, avec deux vols hebdomadaires. Cette reprise renforce son offre vers l’Espagne, proposant des billets aller-retour dès 57 259 DZD. La compagnie a annoncé cette reprise dans une publication partagée sur ses réseaux sociaux.

En effet, deux rotations hebdomadaires sont prévues pour cette liaison, notamment chaque jeudi et dimanche. Le billet aller-retour Alger-Valence est proposé à partir de 57 259 dinars algériens (DZD) par personne. Par ailleurs, un aller simple depuis Alger est affiché à partir de 41 770 DA, ou 204 euros depuis l’Espagne.

Air Algérie avait déjà opéré cette liaison à l’été 2024, du 14 juillet au 13 septembre, avec deux vols par semaine. Cette reprise renforce le réseau espagnol d’Air Algérie, qui dessert déjà Madrid, Barcelone, Alicante et Palma de Majorque.

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