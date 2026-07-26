Vols Espagne – Algérie : Volotea ouvre une nouvelle route dès le 28 novembre 2026

Volotea passe à la vitesse supérieure entre l’Espagne et l’Algérie ! La compagnie aérienne à bas prix renforce sa présence sur le marché algérien en annonçant l’ouverture d’une toute nouvelle liaison reliant Murcie à Alger. Cette nouvelle route s’inscrit dans la stratégie d’expansion dynamique du transporteur espagnol pour répondre à la demande croissante de traversées méditerranéennes.

Dans la foulée de l’annonce de sa liaison Valence – Alger, le transporteur concrétise ses ambitions avec le lancement direct de la route Murcie – Alger, prévu dès le 28 novembre 2026.

Une nouvelle desserte qui confirme l’ancrage durable de la compagnie sur l’axe Espagne-Algérie après plusieurs années de développement.

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Nouvelle ligne aérienne entre Alger et Murcie

La compagnie aérienne Volotea prépare le renforcement de son réseau pour la fin d’année avec l’ouverture prochaine d’une ligne directe reliant Murcie à Alger. Les réservations pour ces nouveaux vols ouvriront au début du mois de novembre prochain, permettant aux voyageurs d’anticiper leurs déplacements pour les fêtes de fin d’année.

Cette liaison temporaire sera exploitée du 28 novembre 2026 au 5 janvier 2027, au rythme de deux fréquences par semaine. L’ensemble des rotations sera effectué en Airbus A320, offrant ainsi une capacité adaptée pour répondre à la demande sur cet axe transméditerranéen.

Au total, huit liaisons aller-retour sont prévues selon le calendrier suivant :

Murcie – Alger (Vol V7 3316) : 2 vols décolleront à 17h00 (arrivée à 18h15) et 6 vols partiront à 17h30 (arrivée à 18h45).

2 vols décolleront à 17h00 (arrivée à 18h15) et 6 vols partiront à 17h30 (arrivée à 18h45). Alger – Murcie (Vol V7 3317) : 2 vols décolleront d’Alger à 19h15 (arrivée à 20h30) et 6 vols sont programmés à 19h45 (arrivée à 21h00).

Volotea ouvre une nouvelle ligne entre Valence et Alger

Avec cette nouvelle annonce, Volotea officialise son entrée sur le marché des liaisons entre l’Espagne et l’Algérie. En effet, la compagnie prépare également l’inauguration de sa ligne directe reliant Valence à Alger, dont le vol inaugural est lui aussi prévu pour le 28 novembre 2026.

Par ailleurs, d’après le calendrier affiché sur le site officiel de Volotea, cette liaison sera opérée à raison de trois fréquences hebdomadaires tout au long du mois de décembre, avec des départs programmés chaque mardi, jeudi et samedi.

La compagnie poursuivra ensuite la desserte début janvier avec deux rotations programmées les 2 et 5 janvier 2027, avant d’installer un programme de vols régulier à compter du 30 mars 2027. Dès cette date, la compagnie opérera la ligne Valence – Alger à raison de deux vols par semaine. D’après la programmation actuelle, cette desserte restera active jusqu’à la fin du mois d’octobre 2027.

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