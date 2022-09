Volontaires pour travailler en France, 2 médecins algériens sans visas

Certains secteurs d’activité sont en manque de main d’œuvre en France, et la médecine en fait partie. Beaucoup de régions se retrouvent sans médecin à proximité, notamment les zones rurales dans lesquels le nombre d’habitants est assez minimum en comparaison aux grandes villes. C’est le cas d’une commune de Parisot, au nord-est du Tarn-et-Garonne, peuplée par 600 habitants qui se retrouvaient donc sans « médecin de famille ».

Alain Iches, le maire, s’est retrouvé en difficulté après le départ du seul médecin de la région il y a plus d’un an. Après que le maire ait adressé plusieurs demandes aux autorités en vain, une dernière solution s’offrait à lui : recruter un couple d’Algériens prêt a venir s’installer dans ladite région.

Prêts à quitter leur pays, et s’installer en France pour exercer la médecine dans la commune de Parisot, les deux Algériens se retrouvent confronter à un seul obstacle : l’obtention d’un Visa pour la France.

Les médecins appelés en France n’ont pas de Visas

Les deux médecins sont prêts a se déplacer en France accompagnés de leurs deux enfants afin de venir en aide à cette commune dans le besoin mais un obstacle les empêchent d’avancer dans leurs procédures : l’obtention des visas obligatoires pour accéder au territoire français.

Le maire de la région se retrouve démuni, et décide même de témoigner auprès du journal régional La Dépêche. Il affirme donc : « On entend partout qu’on manque de médecins dans nos campagnes, et quand on en trouve deux, on ne fait rien pour faciliter leur installation ». Il met clairement en avant les difficultés rencontrées par le couple, alors que le besoin en main d’œuvre est plus qu’urgent au vu de la situation.

Le Visa a été demandé il y a plus de 4mois, mais toujours rien. Cette situation commence à s’éterniser alors que les médecins se disent « prêt à venir en France ».