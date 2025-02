Volkswagen, Bosch, Siemens : l’Algérie se tourne vers la « qualité allemande »

L’Algérie attire à nouveau les grandes firmes allemandes. De l’industrie automobile aux énergies renouvelables, plusieurs entreprises d’outre-Rhin affichent un intérêt marqué pour le marché algérien.

Après des années de flottement, des géants tels que Volkswagen, Bosch et Siemens Energy multiplient les initiatives pour renouer avec l’Algérie, un pays aux opportunités économiques grandissantes.

Dans les prochaines lignes, nous explorons les raisons de ce retour des entreprises allemandes, les opportunités qu’elles perçoivent et les secteurs qui pourraient bénéficier de cette dynamique.

Automobile : Volkswagen prépare son grand retour en Algérie

Après un départ en 2021, Volkswagen s’apprête à revenir en Algérie. Une délégation du constructeur automobile allemand est attendue ce mois-ci à Alger pour discuter des conditions de ce retour. Le groupe, qui avait dû fermer son usine de montage à Relizane, voit aujourd’hui une opportunité de relancer sa production locale, profitant des nouvelles réformes du secteur automobile algérien.

Avec une demande croissante et un marché en pleine réorganisation, Volkswagen va pouvoir récupérer son ancien site de production, récemment réhabilité. Cette visite officielle, la première depuis cinq ans, va permettre aux dirigeants du groupe d’évaluer les capacités de sous-traitance locale et les conditions du nouveau cahier des charges imposé par l’Algérie. Si le projet aboutit, Volkswagen rejoindrait Fiat, qui a récemment lancé sa production dans le pays.

L’Algérie, nouveau terrain de jeu de Bosch pour l’énergie verte

Outre l’automobile, Bosch, leader mondial des technologies industrielles, s’intéresse particulièrement au potentiel énergétique algérien. Lors d’une récente rencontre à Alger, Markus Thill, président de Bosch Africa, et Noureddine Yassâa, secrétaire d’État aux Énergies renouvelables, ont exploré les opportunités de coopération dans l’hydrogène vert et les technologies bas carbone.

En effet, l’Algérie dispose d’un grand potentiel ! Son ensoleillement et ses vastes espaces favorisent le développement de l’énergie solaire et éolienne. À ce titre, Bosch ambitionne de participer à la mise en place de solutions énergétiques durables en Algérie. Notamment en développant des infrastructures locales de production d’hydrogène vert. Un secteur en plein essor au niveau mondial.

Réseau électrique : Sonelgaz et l’allemand Siemens Energy assument les bases d’un futur durable

De son côté, Siemens Energy a officialisé un mémorandum d’entente avec Sonelgaz. Consolidant un partenariat stratégique dans l’électrification et la modernisation des infrastructures énergétiques algériennes. Ce partenariat couvre plusieurs axes, dont :

L’intégration de nouvelles capacités de production ;

La maintenance des installations électriques ;

Le transfert de technologie ;

Cela dit, l’Algérie et l’Allemagne affichent ainsi une volonté commune de renforcer leur coopération économique. Le projet SoutH2 Corridor, qui prévoit l’acheminement de 4 millions de tonnes d’hydrogène vert algérien vers l’Allemagne via la Tunisie, l’Italie et l’Autriche, illustre cette dynamique.

En somme, les réformes mises en place par Alger dans les secteurs industriels et énergétiques semblent séduire les investisseurs allemands.