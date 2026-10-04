Vol de voitures à Alger : 4 mois d’enquête pour arrêter 7 personnes et récupérer 8 véhicules

Huit voitures retrouvées, sept hommes derrière les barreaux et une enquête qui s’est étirée sur plus de quatre mois : la sûreté de wilaya d’Alger vient de refermer un dossier épais consacré au vol de voitures. La brigade spécialisée était rattachée au service de wilaya de la police judiciaire dans ce type de criminalité. De plus, elle a mené cette affaire. Tous les mis en cause étaient déjà connus de la justice.

Vol de voitures à Alger : une traque appuyée sur des données techniques

Selon le communiqué de la police d’Alger, des renseignements signalant l’activité d’un groupe d’individus écoulant des véhicules dérobés. Leur terrain d’action dépassait largement les limites de la capitale, puisqu’il s’étendait à plusieurs régions du pays.

À partir de ces indications, les services concernés ont combiné filatures sur le terrain et exploitation d’éléments techniques. Cette double approche a fini par livrer l’identité complète des sept personnes visées. Chaque interpellation a été préparée avec soin, en concertation étroite et continue avec le procureur de la République.

Les arrestations se sont échelonnées dans le temps, au rythme des vérifications. Une fois les suspects entendus, les enquêteurs ont constaté que plusieurs d’entre eux faisaient l’objet de mandats d’arrêt. Ceux-ci étaient délivrés pour des affaires du même type, mais aussi pour des faits bien plus graves. Parmi ces infractions figurait un homicide volontaire.

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Un arsenal de cambrioleurs de véhicules saisi par les enquêteurs

Le matériel retrouvé lors des perquisitions dessine le profil d’une équipe rodée. Aux côtés des huit véhicules restitués, les policiers ont mis la main sur une somme de 2,8 millions dinars en liquide. Ils ont également saisi des plaques d’immatriculation falsifiées et des documents contrefaits destinés à maquiller l’origine des voitures.

S’y ajoutent des clés reproduites et divers outils employés pour forcer les portières. L’élément le plus révélateur reste un appareil capable de repérer les systèmes de géolocalisation. Grâce à cet appareil, les voleurs pouvaient neutraliser les traceurs GPS embarqués. Cela leur permettait d’échapper aux recherches des propriétaires comme des services de sécurité.

Les formalités légales une fois bouclées, les mis en cause ont été déférés devant le parquet territorialement compétent, auprès du tribunal de Dar El Beïda, dans le cadre d’une procédure pénale. C’est la justice qui statuera désormais sur leur sort et sur l’ampleur réelle de leurs activités.

Le vol de voitures, une criminalité organisée qui s’étend hors d’Alger

L’ancrage national du groupe interpellé rappelle que ce trafic ne se limite plus à quelques larcins de quartier. En août 2026 déjà, les services de la capitale avaient récupéré treize véhicules au terme du démantèlement d’un réseau actif à l’échelle du pays. Cette opération avait été déclenchée après une série de plaintes déposées par des automobilistes.

Les filières se diversifient également dans leurs méthodes. Certaines écoulent les carcasses en pièces détachées, un modèle économique mis au jour lorsque des gendarmes avaient stoppé un groupe qui désossait les véhicules volés avant d’en revendre les organes. D’autres ciblent un modèle précis, très demandé sur le marché de l’occasion.

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La dimension familiale n’est pas rare non plus. Un cas avait marqué les esprits en septembre, à l’est de la capitale, quand un père et son fils ont été arrêtés pour une série de vols de Hyundai Accent, les caméras de surveillance ayant permis de remonter jusqu’à eux.